Xiaomi rivoluziona il mondo della fotografia: tutto grazie a questo obiettivo

Xiaomi rivoluziona il mondo della fotografia tramite l’utilizzo di un obiettivo di pregevole fattura: si scatteranno immagini sensazionali.

Dal suo arrivo nel mercato italiano Xiaomi ha sempre regalato prodotti molto accurati dal punto di vista tecnologico. In questi mesi la società cinese è al lavoro per dare agli utenti un prodotto capace di rivoluzionare il settore della fotografica, così da permettere scatti e contenuti di altissima qualità.

Gli ultimi dispositivi prodotti da Xiaomi hanno sempre più avuto un occhio di riguardo verso la fotografica. Possiamo citare la serie 13 di Xiaomi con l’Ultra e la sua fotocamera principale da 50 MP da 1” e un’apertura variabile di f/1.9 e f/4.0. Da questi numeri si evidenzia un lavoro da parte dell’azienda cinese molto accurato e che diventerà ancora più approfondito nei prossimi mesi con l’arrivo sul mercato di dispositivi pronti a mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Durante lo Snapdragon Summit di Maui, dove Qualcomm ha presentato i suoi nuovi chipset, il presidente di Xiaomi ha deciso di sorprendere tutti e presentare in anteprima il nuovo top di gamma dell’azienda: Xiaomi 14. Questo piccolo anticipo da parte del vertice Xiaomi ha incuriosito gli appassionati non solo perché il dispositivo monterà lo Snapdragon 8 Gen3 ma anche per l’obiettivo Leica Summilux che promette immagini incredibili.

Xiaomi 14, l’azienda rivoluziona la fotografia mobile: spicca l’obiettivo Leica Summilux

L’obiettivo Leica Summilux che andrà a valorizzare il comparto fotografico di Xiaomi 14 offre un’apertura davvero straordinaria, capace di catturare dettagli e nitidezza in ogni momento. Xiaomi con questa tecnologia garantisce agli amanti della fotografia di realizzare degli scatti di alta qualità a qualsiasi velocità.

Al fianco di un obiettivo del genere si segnala il sensore Light Hunter 900 di Xiaomi. Si tratta di un sensore di 1/1,31 pollici con pixel più grandi, da 1,2μm a 2,4μm, realizzato per catturare la massima quantità di luce possibile e garantire scatti in qualsiasi condizione.

Una delle caratteristiche più importanti del sensore Light Hunter 900 è rappresentata dalla tecnologia Dual Native ISO Fusion Max. Questa tecnologia garantisce una gamma dinamica di 13,5 stop in un solo fotogramma, un risultato che permette a Xiaomi di superare l’attuale concorrenza e anche la propria serie 13 di 1,8 volte in termini di capacità di assorbimento della luce.

Il prossimo Xiaomi 14 dunque rappresenterà sicuramente uno dei modelli più interessanti del 2024. Alla grande solidità dei propri prodotti, Xiaomi vuole affiancare un nuovo approccio in grado di aprire la strada a delle novità in ambito fotografico di livello assoluto.