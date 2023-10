Apple TV+, brutta batosta per i clienti: scattano gli aumenti

Pessime notizia in arrivo per gli abbonati a Apple TV+. Stanno per arrivare degli aumenti, ecco quanto pagherai tra poco. Gli utenti sono arrabbiati, ma la decisione è stata presa e non si può più tornare indietro ormai.

Apple TV+ è un servizio in streaming proposto da Apple nel 2019. La piattaforma ha avuto immediatamente un grandissimo successo perché ha offerto ai propri clienti titoli importanti sin dal debutto. La pandemia ha accelerato lo sviluppo del progetto. Approfittando del fatto che le persone fossero a casa e non potessero uscire, infatti, Apple ha accelerato molto nel primo semestre del 2020, inserendo prodotti sempre più interessanti.

Oggi Apple TV+ può vantare più di trenta milioni di abbonati in tutto il mondo, un numero impressionante, anche se ancora abbastanza lontano rispetto a quello ottenuto da Netflix in questi anni. Il problema è che, a breve, il costo dell’abbonamento alla piattaforma aumenterà e questa notizia ha fatto infuriare tantissime persone. C’è chi ha accettato malvolentieri l’aumento e chi minaccia di disdire il proprio abbonamento. Come andrà a finire? Lo scopriremo in futuro, ecco quanto costerà il tuo abbonamento ad Apple TV+ tra poco.

Apple TV+, ecco quanto costerà l’abbonamento

Apple TV+ e Netflix sono piattaforme rivali, ma sembra vogliano farsi concorrenza adottando le stesse strategie. Dopo Netflix, anche Apple ha deciso di aumentare il prezzo dell’abbonamento, fino ad oggi molto competitivo rispetto agli altri. La brutta notizia è che i nuovi iscritti subiranno immediatamente il rincaro, mentre i vecchi abbonati dovranno aspettare trenta giorni successivi all’ultimo rinnovo. Una notizia che ha spiazzato tutti e che ha deluso milioni di persone in tutto il mondo.

Apple TV+ costerà 9,99 euro al mese o 99 euro all’anno, mentre adesso costa 6,99 euro al mese o 69 euro all’anno. Apple Arcade aumenterà di due euro e passerà a 6,99 euro al mese, mentre gli abbonati ad Apple One dovranno pagare 19,95 euro per l’abbonamento individuale, 25,95 euro per quello famiglia e 34,95 euro al mese per l’abbonamento premium. In precedenza, questi tre pacchetti costavano rispettivamente 16,95 euro, 22,95 euro e 31,95 euro al mese.

Gli abbonamenti Apple One comprendono uno spazio di archiviazione su iCloud che oscilla dai 50GB ai 2TB, i servizi TV+, Music e Arcade e Fitness+. Dopo Netflix, dunque, anche il colosso californiano ha deciso di aumentare i propri prezzi, nonostante un fatturato di circa 21 miliardi di dollari soltanto nel terzo trimestre fiscale di quest’anno. Questa cifra include la vendita di tutti i prodotti Apple, compreso il nuovo iPhone.