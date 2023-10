Aumenti in arrivo per sigarette e tabacco: ecco a quanto ammontano

Brutte notizie per i fumatori: sono previsti nuovi aumenti in arrivo per le sigarette e il tabacco, ecco i costi

Sono in molti in Italia, e in tutto il mondo, ad avere tra i propri vizi quello del fumo. Un vizio che prossimamente potrebbe diventare anche più costoso, con ulteriori rincari dopo quelli che si sono susseguiti negli ultimi anni.

C’era già stato, come i fumatori sanno, un rincaro nel 2023, ma la corsa al rialzo del costo di sigarette e tabacco potrebbe non essere finita qui. Una politica di aumento dei prezzi che dovrebbe avere, a quanto si apprende, una duplice finalità: quella di andare a finanziare e coprire alcune voci della nuova legge di bilancio e di scoraggiare, al tempo stesso, il consumo, per lo meno in una certa misura.

Non sappiamo come andrà a finire, effettivamente, ma è chiaro che una notizia del genere, già da adesso, viene guardata con preoccupazione da chi abitualmente si rifornisce in tabaccheria. L’acquisto di tali prodotti potrebbe dunque pesare ulteriormente sulle tasche degli italiani, scopriamo di quanto.

Legge di bilancio 2024, nuovi aumenti per il tabacco: i rincari previsti dal Governo

E’ bene chiarire che per il momento non è stato sancito nessun aumento, ma si tratta di un progetto che verosimilmente dovrebbe vedere la luce nel momento in cui la legge di bilancio 2024 sarà effettivamente varata. Con aumenti che dunque dovrebbero entrare in vigore, se confermati, nei primi mesi del nuovo anno.

La misura è stata discussa a lungo all’interno della maggioranza di governo. Alla fine, l’esecutivo diretto da Giorgia Meloni dovrebbe essersi diretto proprio verso un aumento delle accise sui tabacchi, che andrà a finanziare alcune delle voci di spesa e in particolar modo quelle rimaste invariate, per una ridistribuzione della manovra complessiva.

Al momento, non è possibile stabilire con certezza a quanto ammonteranno gli aumenti di cui stiamo parlando. Ma alcune fonti all’interno del governo hanno fatto sapere al quotidiano ‘Il Messaggero’ che gli aumenti, a seconda del prodotto, per quanto riguarda cioè tabacco, o sigarette, potrebbero consistere tra i 20 centesimi e i 40 centesimi sui prezzi attuali.

Un ulteriore aumento, inoltre, potrebbe essere varato per il 2025. Tempi duri insomma per i fumatori, anche se c’è da dire che alcune aziende potrebbero anche mantenere invariati i costi di alcuni prodotti.