Cancellato da Netflix, ma non è una serie: la novità che fa infuriare gli abbonati

Netflix apporta periodicamente cambiamenti alla propria piattaforma, ma l’ultimo potrebbe provocare una vera rivolta.

Che il catalogo Netflix periodicamente venga aggiornato è perfettamente normale, e gli utenti si sono ormai abituati al fatto che alcuni dei loro contenuti preferiti potrebbero sparire completamente dalla piattaforma da un momento all’altro.

Se i cambiamenti dell’offerta di intrattenimento della piattaforma non sono più una novità, però, i cambiamenti del piano abbonamenti è qualcosa che gli affezionati utenti di Netflix difficilmente riusciranno a digerire. Di recente la compagnia ha introdotto un piano di abbonamento molto economico ma che comporta l’interruzione pubblicitaria dei contenuti in streaming con vari messaggi pubblicitari.

Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, l’iniziativa non ha avuto un grandissimo successo perché uno dei vantaggi essenziali dello streaming è proprio l’assenza delle lunghe e frequenti interruzioni pubblicitarie, che ormai molti trovano intollerabili sulle reti televisive.

Un’altra novità che ha fatto storcere parecchio il naso agli utenti, ma che era ormai nell’aria da tempo, è stato il blocco della condivisione delle password di Netflix, allo scopo di impedire che un solo account multiplo venisse diviso tra persone che non abitano sotto lo stesso tetto. Purtroppo le modifiche ai vecchi piani di abbonamento Netflix non sono terminate, e anche l’ultima novità non renderà felici molte persone.

Addio al vecchio abbonamento base Netflix

Il primo abbonamento base Netflix, quello proposto agli utenti quando la piattaforma aveva cominciato a muovere i suoi primi passi, permette all’intestatario di vedere Netflix illimitatamente ma da un solo device alla volta. In pratica non è possibile collegarsi allo stesso account da due dispositivi diversi nello stesso momento e, per questo motivo, si tratta dell’abbonamento più utilizzato dai single o dall’unica persona che guarda Netflix all’interno di un nucleo familiare. Questo abbonamento base costa 7,99 Euro al mese.

Netflix ha però deciso di non rendere più disponibile questo tipo di abbonamento ai nuovi utenti Netflix. Quando si accederà al menu per scegliere il proprio abbonamento, quindi, questa opzione non sarà più presentata. Il motivo per cui è stato cancellato è che, dati alla mano, era il piano meno utilizzato dagli utenti Netflix e, allo stesso tempo, il meno remunerativo per l’azienda. Fortunatamente coloro che hanno sottoscritto il vecchio abbonamento base non saranno costretti a cambiarlo, quindi potranno continuare a usufruire del servizio sempre allo stesso prezzo.

Saranno quindi disponibili da ora in avanti solo:

abbonamento base con pubblicità a 5,49 Euro al mese (Netflix disponibile su 1 dispositivo per volta)

abbonamento standard a 12,99 Euro al mese (Netflix disponibile su 2 dispositivi contemporaneamente)

abbonamento premium a 17,99 Euro al mese (Netflix disponibile su 4 dispositivi contemporaneamente).

Un’altra brutta notizia è che anche i piani rimanenti potrebbero aumentare di prezzo nei prossimi mesi, per compensare le perdite economiche che le case cinematografiche, e anche Netflix, hanno subito a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori americani.