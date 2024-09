Puoi pagare Dazn 15 euro al mese, ma nessuno lo sa: è tutto legale

È possibile pagare Dazn 15 euro al mese in modo del tutto legale e sicuro, ma non tutti gli utenti lo sanno: ecco come fare e che cosa sapere.

Una delle piattaforme più popolari al mondo è Dazn, nata nel 2015 è considerata la Netflix dello sport, dove milioni di utenti hanno la possibilità di seguire numerose competizioni sportive, dal calcio al tennis, passando per gli eventi motoristici. Attualmente è presente in circa trenta paesi con un catalogo ampio e vasto.

La fruizione dei contenuti su Dazn può essere sia on-demand che in presa diretta, quindi gli utenti possono scegliere come seguire le competizioni. Per utilizzare il servizio bisogna creare un account e pagare una tariffa mensile o annuale, e in cambio si avrà l’opportunità di accedere all’ampio catalogo di contenuti per tutta la durata dell’abbonamento.

Coloro che vogliono vedere tutti gli sport sulla piattaforma devono sottoscrivere un abbonamento che ha tre piani differenti su base sia mensile che annuale. Per chi vuole evitare si spendere cifre folli, c’è un modo per pagare Dazn 15 euro al mese grazie all’app IO e vedere tutti i contenuti disponibili con il servizio.

Pagare abbonamento Dazn 15 euro al mese con app IO: come fare

A spiegare come fare per pagare 15 euro al mese su Dazn è stato il content creator Mattia Di Chiara con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L’esperto tech ha suggerito ai suoi follower i passaggi per poter risparmiare sull’abbonamento mensile della piattaforma sportiva.

Di Chiara ha invitato gli utenti a scaricare l’app IO dallo store ufficiale dello smartphone, questa è presente sia per i dispositivi che hanno il sistema operativo Android che iOS. Una volta sul telefono, è possibile accedere all’app usando lo SPID o la CIE, ovvero la Carta d’Identità Elettronica.

Una volta entrati nell’app, è possibile andare nella sezione Portafoglio, così da scorrere fino a trovare l’opzione Aggiungi nel servizio e cercare la Carta Giovani Nazionale, quest’ultima è possibile attivarla per coloro che sono residenti in Italia e hanno tra i 18 e i 35 anni. Una volta attivata si potrà trovare facilmente la CGN nella sezione Portaoglio dell’app.

Una volta trovata l’opzione si può cliccare sopra e poi selezionare Scopri le opportunità CGN, poi cliccare sopra Cultura e Tempo Libero e poi sulla voce DAZN. Una volta qui, basterà selezionare la prima delle due offerte disponibili, quella con scritta 46% e premere su Accedi all’opportunità ed il gioco è fatto.