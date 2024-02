Quanto costa fare una PEC con Poste? Le cifre inaspettate, utenti strabiliati

Avere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è molto utile e non soltanto per le imprese, per cui comunque è obbligatoria.

Tramite la PEC qualsiasi cittadino può inviare comunicazioni di rilievo e validi legalmente a Enti, Associazioni, Amministrazioni e realtà che erogano beni e servizi, compresi gli operatori telefonici e le aziende di fornitura di luce e gas.

Il vantaggio di scambiare comunicazioni via PEC, dunque, è facilmente intuibile: la Posta Elettronica Certificata garantisce sempre l’autenticità delle comunicazioni: in pratica è considerata come una raccomandata con ricevuta di ritorno cartacea, e poi la PEC certifica l’integrità e l’inalterabilità dei messaggi inviati/ricevuti, e dà certezza istantanea che i messaggi siano stati trasmessi e ricevuti.

La PEC, però, a differenza degli account di posta elettronica consueta che sono gratuiti, ha un prezzo, e sono diverse le società che possono fornire l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Quanto costa una PEC di Poste, ecco le cifre e quali servizi puoi ottenere

Se per le aziende e gli imprenditori o lavoratori autonomi avere una PEC è obbligatorio per Legge, i cittadini possono scegliere se attivarla o meno.

Chi desidera sfruttare i vantaggi delle caselle di posta elettronica certificata hanno diverse possibilità, e qui ci soffermiamo a specificare i costi dei servizi offerti da Poste Italiane. La scelta potrebbe essere orientata verso Poste in quanto si ha già un conto o libretto aperto o perché magai anche lo SPID è stato fatto presso Poste.

Iniziamo col dire che la durata di una casella PEC Postecert può variare in base al pacchetto/abbonamento acquistato. In generale l’indirizzo PEC creato può essere rinnovato dopo 60 giorni dalla scadenza del contratto o comunque entro e non oltre il mese successivo.

Una PEC Postacert si può attivare online in modo semplice e veloce, e il canone dovuto si può pagare con i consueti metodi elettronici, ovvero carta di credito/debito, conto BancoPosta, PostePay e PostePay Evolution ma anche con PayPal.

Per i soggetti privati, una casella di posta di base con dominio xxx@

5,50 euro + Iva all’anno se si attiva la fatturazione annuale;

9 euro + Iva per 2 anni;

10,5 euro + Iva per 3 anni.

Poste Italiane offre diversi prodotti, e l’utente può scegliere tra:

PEC Base per i clienti privati

PEC Base per Professionisti e Piccole Imprese

PEC Base e Avanzata per Medie e Grandi Imprese

L’utente ha diverse opzioni con cui creare la propria casella di Posta Elettronica Certificata, e anche le caselle possono essere create su un dominio standard, come @postecert.it, @pcert.postecert.it o @pec.poste.it oppure su domini dedicati di terzo livello, come ad esempio @nome_cliente.postecert.it.