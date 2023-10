Sky dà una tremenda mazzata ai suoi clienti: annuncia aumenti mensili

Brutte notizie per i clienti di Sky: sono in arrivo aumenti mensili davvero pesanti. Ecco quanto dovrete pagare a breve sul servizio.

Il nome di Sky non ha sicuramente bisogno di introduzioni. Si tratta di una delle piattaforme televisive a pagamento più famose in Italia, con più di 4 milioni di abbonati e più di cento canali godibili via satellitare e Internet. Una realtà che esiste nelle case di moltissimi italiani, e che ha dato molte ore di intrattenimento a ognuno di loro.

Come praticamente tutti i servizi a pagamento, Sky offre diverse opzioni di abbonamento che l’utente può scegliere in base a cosa desidera ottenere. Mentre questo generalmente permette di ottenere offerte vantaggiose, non le rende immuni a eventuali rimodulazioni dei contratti, che possono incrementare i costi. È il caso di oggi, che vede un abbonamento molto utilizzato aumentare di prezzo. Un aumento che potrebbe sembrare da poco, ma che si accumulerà rapidamente nel tempo costando molti più soldi di prima. Ecco cosa dovete sapere a riguardo.

Sky: gli aumenti in arrivo

Nella pagina ufficiale di Sky, chiamata “Sky ti informa”, l’azienda ha comunicato l’arrivo di una nuova rimodulazione che comporterà degli aumenti tariffari. Nello specifico, a essere colpiti dalla rimodulazione saranno tutti gli utenti che hanno scelto l’abbonamento residenziale Sky prima del 3 febbraio 2021. Questo abbonamento include il servizio Sky HD 4K, e l’aumento corrisponde a 3,50 euro al mese. Sky ha giustificato la decisione spiegando che il loro obiettivo è investire nell’innovazione tecnologica e nuovi contenuti esclusivi da offrire agli abbonati, quindi è possibile aspettarsi dei miglioramenti del servizio in cambio dell’aumento.

L’aumento entrerà in vigore dal primo rinnovo dopo il 1 dicembre 2023. Se gli utenti non sono soddisfatti con il cambiamento, è possibile rescindere il contratto senza nessun costo aggiuntivo tramite il sito ufficiale di Sky, come previsto in tutti i casi simili. È anche possibile siano previste delle compensazioni come l’aggiornamento del dispositivo per la visione, come spesso viene offerto in circostanze simili. È possibile verificare contattando il servizio clienti Sky al numero 800.918.215. In ogni caso, bisognerà verificare esattamente in che modo Sky ha intenzione di giustificare gli aumenti e se c’è effettivamente un aumento di qualità in arrivo o meno. Fino a quel momento l’unica scelta degli utente sarà recedere dal contratto o pagare la nuova tariffa extra.