Stufa in camera da letto: la scelta migliore per non correre rischi

Volendo posizionare una stufa in camera da letto occorre scegliere un modello sicuro al 100%. Scopriamo le opzioni migliori sul mercato.

C’è una normativa specifica che disciplina il posizionamento della stufa nella camera da letto. Lo scopo è limitare possibili danni per la salute degli inquilini ed eventuali incendi.

La stufa è un’alternativa o un’aggiunta ai termosifoni per riscaldare casa. Sul mercato si trovano tanti modelli diversi, alcuni più pericolosi altri più sicuri soprattutto quando la stanza in cui verrà posizionata e piccola o dedicata al riposo notturno. Tra le possibili opzioni citiamo le stufe a pellet, quelle a legna, a bioetanolo e pirolitica. Quest’ultima è tra le preferite dagli italiani negli ultimi tempo. Occupa poco spazio in casa e ha ridotti consumi di energia.

Basata sull’antico metodo della pirolisi carbonizza i legni e diffonde calore nella stanza. Si può usare il pellet in mix con il legno oppure fogliame dimostrandosi versatile. Sarà tra i modelli consigliati per la camera da letto? Iniziamo con il dire che la tecnologia attuale permette di acquistare stufe sicure al 100%, a condizione che l’acquirente segua attentamente le indicazioni riportate dalla casa madre.

Le migliori stufe per riscaldare la camera da letto

Ogni modello di stufa ha delle caratteristiche specifiche. La stufa a gas, ad esempio, riscalda molto velocemente l’ambiente ma è sconsigliabile utilizzarla in modo continuativo. Meglio le alternative elettriche? Sono pratiche anche se dovranno anch’esse essere usate per un breve periodo di tempo. Se a bioetanolo non danneggiano l’ambiente e funzionano in modo eccellente. Ma per la camera da letto le soluzioni migliori rimangono la stufa a pellet e a legna.

La scelta dipenderà dal contesto abitativo e da altri fattori. Se nella casa c’è una canna fumaria oppure un camino allora la soluzione ideale sarebbe quella di installare un termocamino collegabile anche con l’impianto di riscaldamento. In assenza di canne fumarie, invece, sarebbe meglio optare per il pellet dato che non richiedere interventi in muratura ma basta una presa comburente con tubo esterno. Qui interviene la normativa.

In camera da letto e nei bagni si possono installare solamente stufe ermetiche a tenuta stagna per evitare che la fiamma viva interna comporti rischi in relazione al consumo di ossigeno e a possibili incendi. Tra le regole l’installazione di una stufa a carico di una ditta specializzata nel rispetto della sicurezza e della normativa. Concludiamo con un riferimento alla potenza. Considerando la grandezza di una camera da letto media servirà una cubatura di minimo 30 metri cubi.