TIM manda gli utenti ai matti, aumenti fino a 14€ al mese: nessuno vuole crederci

Nuova ondata di aumenti in vista per gli utenti TIM che vedranno lievitare l’importo mensile addirittura di 14 euro.

In questo 2024 TIM è stata spesso al centro delle polemiche per via delle sue politiche di gestione degli abbonamenti mensili e delle tariffe mobile. L’azienda ha infatti rimodulato in più di un’occasione il costo delle mensilità, informando gli utenti che l’aumento sarebbe avvenuto in modo unilaterale e che l’unico modo di evitarlo era disdire il contratto o cambiare offerta.

Le modifiche unilaterali non sono certo una novità e non riguardano esclusivamente TIM. In questi anni altri gestori telefonici e anche i gestori di servizi streaming hanno aumentato le tariffe (basti pensare a Netflix, DAZN, Amazon e Disney) ponendo i propri utenti di fronte alla scelta di accettare tacitamente l’aumento o disdire l’abbonamento.

Ciò che fa infuriare maggiormente l’utenza è che TIM ha maggiore attenzione e riguardi nei confronti dei nuovi clienti, i quali possono sottoscrivere offerte molto più vantaggiose rispetto a quelle che si trovano a pagare gli utenti di lungo corso. Se è vero che l’eventuale disdetta è priva di penale – decisione obbligatoria visto che si cambiano le condizioni di contratto sottoscritte al momento della stipula – e che il cliente di lungo corso può comunque accedere ad altre offerte, la questione posta in questo modo è quasi un ricatto.

Nuova ondata di aumenti per i clienti TIM: fino a 14 euro in più al mese

La storia si ripeterà ad ottobre, quando alcuni abbonati TIM vedranno lievitare la propria tariffa mensile. In questo caso ad essere colpiti sono i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto DAZN + Timvision sia per l’utenza fissa che per quella mobile. L’azienda sta comunicando proprio in questi giorni l’aumento tramite mail, messaggi o bollette e spiega che la modifica non può essere rifiutata poiché unilaterale.

A quanto pare questo aumento è dovuto alle recenti “Modifiche di mercato”, che tradotto significa che TIM si sta adeguando agli aumenti effettuati da DAZN. La piattaforma streaming in questi anni ha aumentato notevolmente e ripetutamente la tariffa mensile, obbligando molti abbonati a disdire. Probabilmente gli accordi presi precedentemente agli aumenti sono scaduti e le due aziende hanno rinnovato l’intesa a cifre differenti, il che si ripercuoterà sul mensile pagato dagli utenti.

Per il momento non è dato sapere se tutti i clienti che hanno acquistato il pacchetto Timvision + Dazn dovranno pagare il sovrapprezzo, visto che la stessa TIM specifica che le offerte ancora in essere rimarranno attive. Non è inoltre dato sapere chi riceverà un aumento di soli 4 euro e chi invece quello più corposo di 14 euro mensili.

Resta il fatto che chiunque voglia recedere dall’abbonamento lo potrà fare senza dover pagare alcuna penale fino al 26 novembre 2024. Per farlo può contattare il servizio clienti al numero 119 o 187, recarsi in un negozio Tim e chiedere agli operatori di disdire, farlo autonomamente dall’area clienti con l’app My Tim oppure inviando una comunicazione con le seguenti modalità:

via posta a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma).

via PEC a disattivazioni_timvision_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.

In entrambi i casi sarà necessario allegare alla comunicazione una fotocopia della carta d’identità dell’intestatario del contratto e specificare nelle notifiche “Modifica delle condizioni contrattuali”.