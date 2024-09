Vodafone, promo flash con scadenza a breve: la fibra è praticamente regalata

Nuova promo flash della Vodafone ad un prezzo incredibile: se sei interessato alla fibra non puoi assolutamente perderla.

Vodafone continua ad essere uno degli operatori telefonici con più clienti in Italia e, per continuare ad offrire servizi di qualità a tutti i consumatori italiani, oltre alla telefonia mobile si concentra ormai da anni anche sulla fornitura di rete internet fissa, per la quale spesso attiva offerte davvero imperdibile.

Tra smart working, studio, intrattenimento e altre attività, ormai praticamente ogni casa ha una rete Wi-Fi; fortunatamente, grazie all’avanzare della tecnologia ormai quasi ogni zona d’Italia è coperta dalla fibra ottica, sistema che permette una maggiore velocità di connessione.

Proprio per l’istallazione della fibra Vodafone ha ora lanciato un’offerta veramente incredibile, che permette ai clienti di avere un servizio efficiente e di qualità ad un prezzo veramente stracciato: ecco tutti i dettagli, nel caso tu fossi interessato fai in fretta perché è una promo flash che scadrà a breve.

La promo flash di Vodafone per la fibra è veramente imperdibile: prezzo scontatissimo

Un’offerta flash che scadrà nei prossimi giorni, ma che permette a chiunque decida di diventare cliente Vodafone di avere la fibra per la propria abitazione (e non solo) ad un prezzo veramente incredibile. Come si legge sul sito dell’operatore telefonico, infatti, quest’offerta flash (disponibile solamente online) permette di navigare senza limiti con un Modem Wi-Fi ottimizzato, dotato di sistema intelligente che permette a tutti i dispositivi collegati stabilità e performance di prestazione.

Nello specifico, l’offerta include internet fino a 2.5 Gigabit/s (in base alla copertura) e in più una SIM dati con 5 GB al mese per continuare a navigare anche se, ad esempio, ci si trova fuori casa; in attesa dell’istallazione, per evitare di far rimanere il cliente senza internet, i GB sono invece 15. Attivando l’offerta online, disponibile fino al prossimo 27 settembre, si avranno anche chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali.

Grazie a questa nuova promo, il costo di attivazione iniziale (solitamente 39,90€) sarà gratuito: è infatti incluso nel canone mensile fissato a 23,90 €, con 24 mesi termine minimo per siglare la promozione. Una volta conclusi i 24 mesi, il cliente continuerà a pagare sempre 23,90 €, ma in caso di recesso anticipato dovrà comunque saldare le restanti rate.