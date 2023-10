5G Advanced: cos’è e cosa cambia rispetto al predecessore

Ingegneri ed esperti di tutto il mondo continuano a lavorare per rendere il 5G una sempre più efficiente: l’ultima trovata è il 5G Advanced.

Il mondo della comunicazione e della tecnologia è in continua evoluzione. Negli ultimi anni, uno degli argomenti che più ha tenuto banco nel dibattito pubblico mondiale è stato il 5G, la quinta generazione di standard per la telefonia mobile. Inspiegabilmente, questa nuova tecnologia si è trovata protagonista di un gran numero di polemiche e teorie complottiste, ma oggi è ampiamente utilizzata nella maggior parte dei dispositivi.

Come tutte le tecnologie, però, è destinata ad essere sorpassata delle trovate più recenti. Sia chiaro, siamo ancora molto lontani dall’arrivo del 6G, ma recentemente si è cominciato a parlare di un’innovazione significativa del 5G: il 5G Advanced. La curiosità intorno al 5G-A (sigla che sta appunto per 5G Advanced) è cresciuta dopo che alcune indiscrezioni hanno rivelato che verrà implementata nei prossimi dispositivi Apple in uscita, gli iPhone 16. PEr molte persone, però, non è ancora ben chiaro di cosa si tratti.

Una piccola evoluzione verso una tecnologia ancora più efficiente

Il 5G Advanced non è semplicemente una versione potenziata del 5G, è una vera e propria evoluzione rispetto al suo precedessore. Una delle principali caratteristiche del 5G-A è la sua capacità di gestire una maggiore crescita delle applicazioni che richiedono un uplink, come lo streaming video in diretta di alta qualità. Ciò significa che gli utenti possono aspettarsi velocità di trasmissione dati ancora più elevate, con stime che indicano un incremento fino al 20% rispetto al 5G tradizionale.

Inoltre, dato che sempre più dispositivi e servizi dipendono dalla connettività 5G, una dimensione della rete che sta diventando sempre più importante è la copertura. Il 5G-A offrirà una copertura migliorata attraverso design MIMO potenziati e nuove infrastrutture come i ripetitori controllati da rete intelligente. E introdurrà anche miglioramenti per reti satellitari non terrestri, ideali per fornire connettività in regioni rurali profonde o aree geograficamente complesse.

“Uno dei vantaggi significativi del 5.5G (altro nome del 5G-A) è la sua capacità di potenziare le capacità della rete di 10 volte e supportare un’esperienza da 10 Gbps, consentendo 100 miliardi di connessioni e intelligenza nativa per numerosi servizi“, afferma An Jian di Huawei.

Sebbene siamo già entrati nell’era del 5G, in alcune parti del mondo la connessione è ancora gestita dai vecchi protocolli del 4G e del 3G. Tuttavia, l’adozione inevitabile delle applicazioni alimentate dal 5G costringerà la dismissione di tali reti prima del previsto. Ad esempio, si prevede che il Regno Unito interromperà tutte le sue reti mobili pubbliche 3G entro il 2033 per facilitare la distribuzione di massa del 5G.

Inoltre, il 5G Advanced porta avanti l’agenda della sostenibilità, introducendo ulteriori miglioramenti in termini di efficienza energetica. Tutto questo significa quindi che ci sarà anche una rete più verde, capace di gestire un maggior numero di dispositivi con un minore consumo energetico.