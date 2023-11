Account Google, come fare per cancellarlo? Passaggi e cosa tenere a mente, attenzione

Volete cancellare un account di Google? Ecco tutti i passaggi e cosa tenere a mente, così non farete alcun tipo di errore.

Praticamente chiunque al giorno d’oggi è in possesso di un account Google. Dopo averne creato uno, infatti, è possibile accedere ad una miriade di strumenti utilissimi. Come per esempio Gmail, YouTube, Drive, Music e via dicendo. Tutte funzionalità rese disponibili da Big G e che sono interconnesse grazie ad un unico ID. Sia su PC che su smartphone e tablet, per una comodità assoluta.

Può però capitare, alle volte, di avere la necessità di cancellare un account Google. Magari perché è un doppione o perché si è deciso di passare alla concorrenza e non si ha più il bisogno di fornire i propri dati al colosso di Mountain View. Non sapete come fare? Ecco una guida che fa per voi, così saprete tutti i passaggi e le cose da tenere a mente per non fare errori.

Ecco come cancellare un account Google: tutti i passaggi e a cosa fare attenzione

Prima di cancellare un account Google, ci sono alcuni aspetti sui quali è bene porre la vostra attenzione. A fornire tutte le informazioni in merito ci ha pensato Big G stessa tramite la sua pagina di supporto, così da permettere ai consumatori di non commettere nessun tipo di errore e di far filare tutto liscio. Ecco i vari passaggi che vi servono, fate molta attenzione o rischiate grosso.

Per prima cosa, dovete sempre che l’eliminazione di un profilo comporta la perdita di tutti i dati e i contenuti come email, file, calendari e foto. E non potrete più utilizzare servizi come Gmail, Drive, Calendar o Play. Al tempo stesso, perderete anche gli abbonati come YouTube e Google Play.

Nel caso il vostro account sia stato compromesso, dovete sapere che sarebbe prima meglio controllare e scaricare i vostri dati tramite l’apposita sezione. Magari se vi servono determinate mail, app o servizi come l’online banking.

Ora potete procedere all’eliminazione definitiva del profilo. Per fare ciò, accedete all’account e poi scorrete fino alla voce Dati e Privacy. Qui troverete tra le varie opzioni quella che si chiama “Le tue opzioni relative a dati e privacy”. Scegliete Altre opzioni e quindi Elimina il tuo account Google. Qui vi verrà mostrata una guida passo passo per concludere l’operazione e cancellare ogni dato relativo al vostro profilo.