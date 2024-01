Addio per sempre a tutti i tuoi videogiochi: arriva una notizia terribile per gli italiani

Potreste dover dire addio per sempre a tutti i vostri videogiochi. È da poco arrivata una notizia terribile per gli italiani, i dettagli.

Come un fulmine a ciel sereno, è da poco arrivata una notizia che ha dell’incredibile per tutti gli appassionati di videogiochi. E inevitabilmente sta facendo parecchio discutere, con milioni di persone che si sono riversate sui social per poter commentare quanto accaduto e capire in che modo poter agire per eventualmente “bypassare” il nuovo limite e continuare a giocare ai propri titoli preferiti.

Ad aver fatto scalpore anche in Italia è in particolare la scelta di vietare per sempre il programma su determinati dispositivi. State molto attenti perché anche voi potreste dover dire addio per sempre a tutti i vostri titoli che vi hanno tenuto incollati allo schermo per giorni. Ecco che cosa sta succedendo e quali saranno gli utenti interessati dalla terribile notizia. Nel caso, sarete costretti a prendere provvedimenti e a spendere anche molti soldi per non dover mai rinunciare a nulla.

Addio ai videogiochi: la notizia che fa tremare gli utenti italiani

Se non siete pronti a dire addio per sempre a tutti i vostri videogiochi, allora vi consigliamo di informarvi e di tenere conto delle ultime notizie che riguardano anche gli utenti italiani. Sembra che a brevissimo ci saranno migliaia di utenti che verranno tagliati dall’utilizzo di un particolare programma. Che gioca un ruolo fondamentale per ciò che riguarda il PC gaming.

Ossia Steam, la nota piattaforma che offre un catalogo vastissimo di titoli gratuiti e non per PC da scaricare e far partire quando e come si vuole. Dallo scorso 1° gennaio 2024, il software ha ufficialmente smesso di funzionare sui sistemi operativi Windows 7 e Windows 8. Una modifica che inevitabilmente va a tagliare fuori migliaia di consumatori in tutto il mondo. Italia compresa.

La scelta è stata comunicata nelle settimane passate dall’azienda Valve. E come spesso accade in questi casi, il tutto è legato al mancato supporto per alcune funzionalità di Google Chrome. Che per via delle impostazioni di Windows 7 e Windows 8, non possono venire riprodotte. Portando ad un rallentamento importante e in alcuni casi all’impossibilità di utilizzare il catalogo in maniera corretta. Se anche voi siete in possesso di questo sistema operativo, dovrete aggiornarlo o cambiare computer per usufruirne.