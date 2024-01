Aggiornamento in corso per WhatsApp: 3 novità che senz’altro ti piaceranno

L’aggiornamento in corso su WhatsApp porta alla luce 3 novità tanto attese dagli utenti: queste funzioni ti piaceranno sicuramente.

Il team di Meta è al lavoro su delle importanti novità da implementare su WhatsApp. Durante il 2023 sono state aggiunte tante nuove funzioni ma pare che il percorso delineato lo scorso anno sia destinato a proseguire.

WhatsApp come ben sappiamo è uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, con il numero di utenti che continua a salire giorno dopo giorno. La piattaforma a breve sarà protagonista di un aggiornamento destinato a cambiare l’esperienza d’uso di ogni singolo utente, tramite delle funzioni che piaceranno praticamente a tutti.

Le nuove funzioni in arrivo andranno ad arricchire un’esperienza già importante sotto questo punto di vista. Dunque, scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo e in che modo potrebbero cambiare l’utilizzabilità del servizio Meta.

3 novità in arrivo su WhatsApp: le funzioni che piaceranno tanto gli utenti

La storia recente della piattaforma Meta è contraddistinta da un periodo molto denso sul lato degli aggiornamenti. I tanti update diffusi hanno migliorato notevolmente l’applicazione, consentendo agli utenti di accogliere nuove soluzioni in grado di semplificare e velocizzare l’esperienza d’uso. Dai Canali ai cambiamenti a livello grafico fino ad arrivare alla possibilità di scaricare i file in alta definizione, già sono state tante le novità positivamente accolte dagli utenti. A queste si aggiungeranno altre 3 funzioni interessantissime.

Si può subito sottolineare che WhatsApp promette di aggiungere funzioni per l’applicazione presente su ogni dispositivo possibile. La prima novità rientra in questo contesto e vede l’implementazione di nuove scorciatoie da tastiera e una barra del menu rivisitata per Mac. In questo modo l’usabilità dell’app sul dispositivo Apple sarà notevolmente migliorata.

La seconda novità riguarda lo sviluppo di una nuova interfaccia scura per la versione web, oltre a lavorare su una funzione che permetterà la creazione di un nome utente direttamente dal client web. Grazie a questa funzione si darà agli utenti la possibilità di contattarsi senza condividere il numero di telefono.

Infine, il team di Meta prevede l’implementazione di una funzione per la ricerca tramite il nome utente. Questa novità consentirà alle persone di trovare il contatto di riferimento in pochissimi istanti, senza avere necessariamente il numero salvato in rubrica. Insomma, le novità in arrivo daranno ulteriore valore spingendo sempre più gli utenti ad utilizzare WhatsApp come servizio di messaggistica principale.