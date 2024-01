Alexa, il nuovo aggiornamento fa impazzire gli utenti: come sfruttarne al massimo le potenzialità

Importante aggiornamento per Alexa che fa felici gli utenti: cosa cambia e occhio alle potenzialità da sfruttare

Sono numerose e si susseguono con una certa frequenza, le novità legate al mondo della tecnologia, per migliorare sempre più l’esperienza utente. Gli aggiornamenti e gli sviluppi che riguardano i dispositivi oramai utilizzatissimi, come smartphone, PC e non solo, sono infatti molto rilevanti perché incidono sulle attività e su cosa gli utenti possono fare.

In questo specifico caso si parla proprio di una novità, anzi di più novità che hanno a che fare con Alexa. Come ben noto, si tratta dell’assistente personale intelligente presente in moltissime case, sviluppato dell’azienda Amazon.

Quest’ultima ha deciso di aggiungere talune interessanti funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale generativa, la quale è sempre più presente nella vita quotidiana e in diversi settori, a cominciare dal lavoro e sino all’ambito dell’elettronica.

Il tema dell’intelligenza artificiale divide, poiché in tanti sono affascinati dalle capacità e dagli sviluppi presenti e futuri, mentre in molti temono che un largo impiego possa avere effetti sfavorevoli per l’uomo, soprattutto nel mondo del lavoro. Ad ogni modo e al di là di tale aspetto, destano attenzione le nuove importanti abilità di Alexa in virtù della presenza dell’IA generativa.

Alexa e IA, occhio alle incredibili funzioni: cosa sarà in grado di fare

Le novità che riguardano dunque l’assistente personale Alexa destano grande attenzione, ed è interessante approfondire ciò che potrà fare, secondo quanto emerso durante il CES 2024, fiera sull’elettronica di consumo che ha avuto luogo dal 9 al 12 gennaio. Innanzitutto l’intelligenza artificiale consentirà ad Alexa di far giocare gli utenti a Volley Games. Sarà sufficiente dire “Alexa, apri Volley Games“, e si dovrà indovinare un certo oggetto con venti quesiti a cui verrà rispondere soltanto col sì o col no.

Proseguendo poi, vi sarà modo di comporre un brano di musica. Infatti, gli utenti potranno chiedere ad Alexa di creare un brano di tipi, lingue e generi diversi. Alexa riuscirà in pochi attimi a generarla. Per dar seguito a tale attività si dovrà dire “Alexa, crea una canzone con Splash Music“. In conclusione poi, spazio anche a una terza funzione davvero interessante.

Vi sarà infatti modo di interagire con diversi chatbot. C’è stata, in merito, la creazione da parte dei tecnici del portale Character.AI di chatbot che possono rappresentare alcuni personaggi storici e non soltanto. È il caso anche di allenatori fitness, pianificatori dei viaggi e così via. La possibilità di utilizzare tale abilità, chiedendo al chatbot suggerimenti diversi in vari scenari, richiede anzitutto di dire “Alexa, apri Character.AI”. Successivamente, sarà possibile decidere il chatbot per l’interazione.