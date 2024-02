Alexa, la funzione (importantissima) che in pochi conoscono: i ladri avranno un serio problema in casa tua

Utile nella vita di tutti i giorni, ma utile anche come antifurto domestico. Ecco il trucchetto su Alexa che vi aiuterà

Negli ultimi anni, la tecnologia ha compiuto passi da gigante nel rendere le nostre case sempre più intelligenti e interconnesse. Al centro di questa rivoluzione digitale, troviamo Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, che ha guadagnato rapidamente popolarità per la sua capacità di trasformare la vita quotidiana. Ma sapete che potete usarla anche come antifurto? Ecco il trucco efficacissimo, ma che non conosce quasi nessuno.

Alexa è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che può rispondere a comandi vocali, eseguire una vasta gamma di attività e controllare dispositivi smart compatibili. La sua presenza è stata particolarmente evidente nella creazione di un ecosistema domestico interconnesso, permettendo agli utenti di gestire luci, termostati, elettrodomestici e persino serrature delle porte con un semplice comando vocale.

La versatilità di Alexa va oltre il controllo degli oggetti fisici nella casa. Grazie a una vasta libreria di “skill” o applicazioni vocali, l’assistente virtuale può rispondere a domande, fornire notizie in tempo reale, leggere audiolibri e persino intrattenere con battute umoristiche. Questa varietà di funzioni ha contribuito a far sì che Alexa diventasse una parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo.

Un elemento chiave del successo di Alexa è la sua capacità di apprendere e adattarsi alle preferenze degli utenti nel tempo. L’assistente virtuale analizza le interazioni vocali e personalizza le risposte in base alle abitudini e alle richieste specifiche di ciascun utente. Questa caratteristica di apprendimento automatico contribuisce a creare un’esperienza più intuitiva e personalizzata per gli utenti.

Usare Alexa come antifurto

Negli anni, non sono mancate le preoccupazioni sulla privacy associate all’uso di assistenti vocali come Alexa. La raccolta di dati vocali e la trasmissione di informazioni personali a server remoti possono suscitare dubbi sulla sicurezza delle informazioni. Ma mentre Amazon ha implementato diverse misure di sicurezza e opzioni di controllo della privacy, oggi possiamo, almeno per un po’, farvi dimenticare questa situazione, spiegandovi come potete utilizzare Alexa in qualità di allarme domestico quando non siete in casa.

Alexa rappresenta un esempio tangibile di come l’intelligenza artificiale e la domotica si uniscano per migliorare la nostra vita quotidiana. Il suo impatto nel rendere le case più intelligenti e connesse è innegabile, anche tramite la funzione “Routine”, che troviamo sotto la voce “Altro”. Per trasformare Alexa in un antifurto ci basterà creare una voce e cliccare su “Quando”, aggiungendo un evento. Proseguendo e cliccando su “Casa intelligente”, possiamo usare l’Eco dot come antifurto, selezionando la voce “Presenza”. In questo modo quando in una determinata stanza entrerà una persona, Amazon attiverà l’allarme.

E così, se qualcuno non autorizzato dovesse entrare in casa, Alexa rileverà la sua presenza e di conseguenza accenderà la luce nella stanza. In questo modo riusciremo a capire se vi sono altre persone in casa, oltre noi.