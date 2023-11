Amazon, arriva la novità che tutti aspettavano da tempo: ora non ci saranno più problemi

Amazon ha introdotto una novità attesa dagli utenti da molto tempo, così cambia tutto: i dettagli della nuova opzione dell’e-commerce.

Il più grande e-commerce al mondo, Amazon, ha di recente introdotto una grande novità. Una nuova funzione per gli utenti pronta a cambiare radicalmente la ricezione degli acquisti. Quanto implementato sul sito rappresenta un ulteriore passo in avanti per la società gestita da Jeff Bezos.

Per Amazon sarà un mese di novembre decisamente ricco, non solo il Black Friday ma anche per aver reso disponibile in Italia una funzione pronta ad essere utilizzatissima dai clienti. Questa nuova opzione rientra nell’obiettivo di rendere più semplice la consegna di un pacco, sia dal punto di vista del cliente sia da punto di vista del corriere.

Nel corso del tempo Amazon ha favorito sempre di più una consegna rapida e precisa. Con l’ultima novità introdotta questo processo sarà ancora più dettagliato, rendendo l’esperienza più accurata. Scopriamo a questo punto il grande cambiamento apportato dalla società di Bezos.

Amazon, arriva il servizio “Consegna il mio giorno”: come funziona l’ultima novità

Poco dopo l’annuncio del Black Friday di Amazon la società ha reso disponibile una funzione richiesta da tempo dagli utenti, il servizio “Consegna il mio giorno“. In questo modo si vuole rendere più semplice la consegna degli ordini, così da ridurre al minimo i problemi dovuti alla mancata ricezione del pacco.

Come si può intuire dal nome, il servizio “Consegna il mio giorno” di Amazon garantisce agli utenti di poter scegliere il giorno in cui preferiscono ricevere i prodotti ordinati. La scelta di un giorno in particolare sarà possibile al momento della finalizzazione dell’ordine così da ultimare l’acquisto in modo dettagliato.

Questo servizio è dedicato solo ai clienti Prime e risulta essere molto comodo per chi lavora dalla propria abitazione solo in determinati giorni oppure per le persone che non sono molto spesso a casa. Ad ogni modo, nella documentazione ufficiale dell’e-commerce si segnala la volontà di accorpare più ordini nello stesso pacco e che non tutti gli articoli potranno sfruttare questo servizio. La lista stilata da Amazon dei prodotti non idonei è la seguente: