Amazon, dal 2024 Project Kuiper entra nel vivo: come funzionerà il servizio di fibra più veloce di sempre

Amazon sfida Elon Musk ed entra a gamba tesa nel mercato della fibra. Project Kuiper sarà il più veloce di sempre. Lo dicono i primi dati.

Il buongiorno si era già visto dal mattino. Una mattina di novembre, quando un Amazon a petto in fuori ufficializzava i risultati dei test sul suo Project Kuiper. Degli ottimi risultati: “Abbiamo completato con successo numerose dimostrazioni della tecnologia OISL durante la nostra missione Protoflight”.

Dalle parole di un Amazon tronfio di gioia per il successo dei test ai fatti, il passo è stato breve. Prima del previsto il l’ambizioso Project Kuiper entra nel vivo e promette di rivoluzionare il servizio di fibra.

Il guanto di sfida a Elon Musk e i suoi satelliti made in Space X è lanciato per un 2024 che potrebbe infiammare la corsa alla costruzione della più grande (e utile) costellazione di satelliti per connettere il mondo intero.

Amazon lancia Project Kuiper nel 2024: nulla sarà più come prima. Due fasi dal prossimo anno

Project Kuiper è un’iniziativa volta ad aumentare l’accesso alla banda larga attraverso una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa. A due mesi di distanza da quei test, Amazon è convinto di centrare un ambizioso obiettivo: fornire una connessione Internet veloce, affidabile e conveniente, soprattutto in quei luoghi impervi dove la “fibra terrestre” fatica a portare una connessione stabile. E oltremodo performante.

Grazie allo sviluppo delle sue tecnologie, Amazon è convinto di servire tutti con la sua costellazione affidabile, punta a prendersi milioni di clienti in tutto il mondo, tra cui famiglie, piccole imprese e organizzazioni. Dalla progettazione di sistemi di gestione dei satelliti alla costruzione di pannelli solari, per rivoluzionare il settore aerospaziale e colmare il divario digitale nel mondo.

Nel 2024 il Project Kuiper passerà alla sua fase pratica, con il lancio di oltre tremila satelliti in orbita per garantire una connessione super-veloce. Mai vista prima d’ora. Questi satelliti sono necessari per far galleggiare il nello spazio su 98 diversi piani orbitali, a una distanza dalla superficie terrestre compresa tra i 590 e i 630 chilometri, assicurano da Amazon.

Elevata larghezza di banda e una latenza molto bassa, questa la base su cui l’e-commerce più famosa al mondo sta cercando l’altezza della situazione: una velocità massima garantita fino a 400 Megabit in download. Nel 2024 altre due fasi dell’ambizioso Project Kuiper: nel primo semestre l’implementazione su vasta scala dei satelliti, nel secondo la partenza dei primi progetti pilota.