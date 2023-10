Amazon, in vendita un videogioco storico a un prezzo incredibile: 20€ invece di 100 | Offerta a tempo

Amazon esagera: in vendita uno dei videogame più amati ad un prezzo davvero conveniente, il risparmio è dell’80%.

Il 2023 è l’anno dei grandi videogame, uno dei più ricchi per varietà e qualità della storia intera del medium e sicuramente il più ricco di questa ultima generazione di console. Abbiamo appena avuto il tempo di riprenderci dai bagordi estivi in cui siamo stati divisi tra Zelda, Diablo, Final Fantasy, Baldur’s Gate e Starfield e in questo ottobre assistiamo all’approdo sul mercato del nuovo Assassin’s Creed (Mirage), di Forza Motorsport, di Marvel’s Spider-Man, Super Mario Bros. Wonder e ultimo ma non per importanza di Alan Wake 2.

Un mese straordinario per quantità e qualità dei contenuti proposti, soprattutto per chi possiede tutte le principali console. Chiaramente non tutti potranno permettersi di sborsare 70-80 euro a gioco (il solo Forza può essere giocato senza spendere una tale cifra poiché inserito nel Game Pass) e probabilmente c’è chi non potrà permettersi di prenderne nemmeno uno.

Se siete fan di Assassin’s Creed, il primo grande brand in uscita questo mese, e non potete permettervi di acquistare Mirage al day one, potreste comunque mettere le mani su uno dei capitoli storici della saga in queste ore ad un prezzo vantaggioso. Amazon infatti propone uno dei capitoli più amati della saga ad un prezzo veramente stracciato.

Amazon esagera: capitolo storico di Assassin’s Creed ad un prezzo stracciato

Il videogame di cui stiamo parlando è Assassin’s Creed Odyssey: Gold Edition. Si tratta dell’edizione che comprende tutte le espansioni e i contenuti extra, ossia l’esperienza completa del titolo sviluppato da Ubisoft. Per chi non avesse avuto modo di giocarlo, si tratta del secondo capitolo della saga in versione gdr/action, uscito dopo il successo riscontrato da Origins.

Se in AC: Origins vivevamo la storia dei primi assassini nell’Antico Egitto, in Odyssey scopriamo come la setta degli assassini si è spostata in Europa, nell’Antica Grecia. Nel classico stile della saga, il nostro protagonista avrà a che fare non solo con gli eventi storici principali del periodo ma anche con le figure chiave dell’epoca. Grazie alle espansioni sarà inoltre possibile vivere in prima persona miti e leggende tramandate dalla Letteratura greca.

Il costo di questo pacchetto sarebbe originariamente di 100 euro, ma su Amazon al momento è possibile acquistare la versione per Xbox One (console Microsoft della passata generazione) ad un prezzo conveniente di 20 euro. Insomma se non aveste mai avuto modo di mettere le mani su questo riuscito capitolo della saga Ubisoft, adesso è il momento giusto per recuperarlo e perdervi nell’Antica Grecia.