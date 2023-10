Apple, arrivano gli iPad con schermo Oled: quando è previsto il lancio

Occhi e orecchie aperte sugli iPad Apple con lo schermo Oled: ecco cosa filtra e quando potrebbero arrivare, i dettagli.

C’è sempre grande attenzione da parte degli utenti quando si parla di Apple, la nota azienda e colosso di informatica, e dei suoi dispositivi, come iPhone ed iPad, tra gli altri: proprio in merito a quest’ultimi, le aspettative verso le nuove uscite sono sempre alte, così come le voci che in tal caso fanno riferimento allo schermo Oled.

I dispositivi di casa Apple, come ben noto, sono usatissimi e apprezzati da un numero incredibile di utenti, dunque non sorprende affatto che ci sia sempre grande attesa in relazione alle novità che possono arrivare. Entrando però nel dettaglio, pare che Apple nel 2024 possa lanciare diversi nuovi iPad. In base ai leak, gli utenti potrebbero presto mettere le mani sulle nuove generazioni delle versioni di iPad Pro, Air, quello “base” e non mancherebbe anche l’iPad Mini.

A destare tuttavia particolare attenzione sarebbe il modello di spicco della lineup dei dispositivi della famosa azienda, ovvero sia il nuovo iPad Pro con schermo Oled. Tra l’altro, tale tecnologia inerente lo schermo dovrebbe poi venir via via estesa a tutti i dispositivi Apple. Sembrerebbe esserci, ad ogni modo, un certo grado di sicurezza a proposito dell’arrivo dell’iPad Pro Oled nel corso del 2024. Tanti i rumors che circolano intorno al dispositivo, e tra queste, diverse considerate in genere affidabili relativamente al mondo della Mela morsicata.

Apple e iPad con schermo Oled: occhio a i dettagli, cosa c’è da sapere sulla tecnologia e sui dispositivi

Attenzione alta dunque da parte degli utenti per iPad, l’amato device di casa Apple, che parrebbe poter arrivare nel 2024 con lo schermo Oled.

Al riguardo infatti, oltre ai vari rumors, c’è anche un nuovo report di Omdia, il quale spiega che, proprio per l’anno prossimo, sarà un iPad Pro Oled a fare il proprio arrivo. Quest’ultimo potrebbe vedere la presenza del chip M3 di Apple Silicon. Gli analisti di Omdia spiegano che l’azienda accrescerà gli acquisti del pannelli Oled, l’anno prossimo, portando questa tecnologia sugli iPad Pro. Tuttavia, l’istituto di ricerca ha sottolineato che il 2024 sarà l’anno che porterà “l’inizio della transizione ai pannelli Oled”, rispetto ai prodotti tablet di Apple.

Un’affermazione che lascia intendere che i nuovi modelli rappresentino soltanto l’inizio. Non a caso, la medesima tecnologia potrebbe esser estesa ad ogni iPad, per una transizione che impiegherebbe comunque un po’ di tempo: giungerebbe infatti al termine tra il 2025 e 2026.

In sostanza potrebbe darsi, dunque, che la prossima generazione di dispositivi Apple mantengano gli stessi schermi di quelli current-gen, tranne nel caso dei Pro. Tali modelli invece, a partire dall’anno prossimo, ospiterebbero gli Oled fatti da Samsung ed LG, così come tante novità “fondamentali“. Nel dettaglio, lo schermo Oled più grande al confronto del dispositivo attuale e il chip M3 di Apple Silicon. Senza dimenticare, poi, il supporto per la nuova Magic Keybord, la quale potrebbe venire del tutto ridisegnata da Apple.