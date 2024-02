Apple, drastico cambiamento con gli iPad nel 2024: la novità che proprio non può passare inosservata

Apple è protagonista di un profondissimo cambiamento sugli iPad nel 2024: la novità cattura l’attenzione di tutti.

L’azienda di Cupertino è sempre al lavoro per implementare nei suoi importanti dispositivi delle soluzioni per migliorare l’esperienza degli utenti e all’avanguardia dei tempi attuali. In questo scenario entra in campo un cambiamento drastico che riguarda gli iPad.

I vari dispositivi Apple sono oggi tra i più apprezzati al mondo, ed hanno portato l’azienda americana a conquistare un’ampia fetta di mercato. Un successo derivato non solo da un marketing coinvolgente ma anche grazie a dei device sempre aggiornati e studiati nei minimi particolari.

Il 2024 non sarà solo l’anno della nuova serie di iPhone ma, secondo i recenti rumor, sarebbe in sviluppo un nuovo modello di iPad Pro da utilizzare soprattutto in modalità orizzontale e dotato di tecnologia FaceID.

Nuovi Apple iPad Pro nel 2024: rivoluzione totale

Apple si appresta nel corso di quest’anno a cambiare totalmente l’esperienza utente nei nuovi iPad Pro. A tal proposito già piccoli segnali in merito al preferibile posizionamento del dispositivo sono state rintracciati nel codice della prima beta di iOS 17.4. All’interno del codice emerge la necessità di orientare il tablet in landescape per configurare in maniera efficace il FaceID.

Ad oggi non è chiaro se questo importante cambiamento riguarderà tutte le unità della prossima gamma o solo parti di essa. Inoltre, ad affiancare queste indiscrezioni ci sono anche quelle che riguardano l’integrazione di un display OLED che, nel cambiamento appena descritto, potrebbe contraddistinguere totalmente o parzialmente la prossima famiglia di iPad dell’azienda di Cupertino.

In merito al lancio sul mercato, si ipotizza che il nuovo modello di Apple iPad Pro sarà disponibile in primavera con un prezzo che, non si esclude, sarà più alto rispetto ai modelli precedenti. Ad ogni modo, le prossime settimane saranno decisive sia per quanto riguarda la presentazione e la data di lancio sia per i prezzi dei vari tagli di memoria in Europa e in Italia.

Dunque, l’azienda di Cupertino sarà ancora una volta protagonista assoluta nell’universo tech. In primavera arriverà il nuovo iPad Pro mentre per gli iPhone si dovrà attendere almeno fino al mese di settembre. L’attesa per entrambi i dispositivi è elevatissima e non resta che attendere per scoprire, anche grazie alle varie anticipazioni, come saranno i nuovi dispositivi Apple.