Apple e Amazon hanno stretto un accordo segreto per dominare il mercato: l’indiscrezione

Altro che competitor, clamorosa indiscrezione su Apple e Amazon: hanno stretto un accordo per prendersi il mercato, online e non solo.

Sbuffano e inveiscono contro, si accusano a vicenda e volte sfociano addirittura nel dissing. Ma stringi-stringi è tutta facciata: i colossi dell’High Tech pensano sempre a come monetizzare, e se c’è da fare un accordo che va bene a entrambi, al diavolo la competizione.

Un forte indiscrezione, che potrebbe presto assumere i connotati dell’anticipazione, scuote in primis il mondo della comunicazione, allargandosi a macchia d’olio in tutto il mondo, perché quando di parla di Apple e Amazon, qualcosa di grosso bolle sempre in pentola.

Dal bunker di Cupertino a quello di Seattle il passo è breve. Molto meno distante di quei 1.365,7 chilometri che separano i rispettivi quartier generali dei due colossi tech: Apple e Amazon avrebbero stretto un accordo di partnership, non di poco conto.

Apple e Amazon, mors (online) tua e vita mea. A loro il mercato

È stato il noto e autorevole Insider a lanciare rumors che rimbombano a livello globale, secondo cui Apple avrebbe stretto un accordo con Amazon per eliminare le pubblicità dei concorrenti (quelli veri e non presunti) dalle pagine online, per esaltare solo iPhone, iPad, MacBook e altri dispositivi griffati dalla mela morsicata più famosa al mondo. Di che accordo si tratta?

La strategia di Apple è quella di utilizzare Amazon non solo per canalizzare i suoi prodotti, ma per escludere tutti gli altri: da Samsung a Google, tanto per fare i primi esempi che vengono in mente, ma non sono loro, tutti i competitor di Apple. Sebbene Amazon elenchi ancora i prodotti concorrenti nelle pagine dei risultati di ricerca per i prodotti Apple, starebbe già limitando gli annunci che inserisce sopra, sotto e tra i risultati. Facciamo un esempio chiarificatore.

Se su Amazon digitiamo nella barra della ricerca “iPhone 15”, l’utente vedrà solo un prodotto Apple in un banner nella parte superiore della pagina Amazon, insieme a un altro banner pubblicitario in fondo. Nel frattempo, le ricerche di dispositivi concorrenti, come il Samsung Galaxy S23, mostreranno annunci di altri prodotti e servizi, nella pagina dei risultati, senza avere tutta la visibilità di Apple.

Non solo. Insider sottolinea anche che Amazon, invece di pubblicizzare “prodotti correlati a questo articolo” e articoli classificati con “4 stelle e superiori” con Apple, lo farà con tutte gli altri, rendendone di fatto le pagine relative a Apple chiare e “pulite”, le altre no.