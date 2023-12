Apple foto: il modo semplice di scaricarlo e utilizzarlo su Windows 10

Adesso è possibile impostare Apple Foto anche su Windows 10. C’è un modo semplicissimo per scaricarlo ed utilizzarlo: come fare.

Apple Foto è un servizio di cloud che è utile per gli utenti per archiviare in modo sicuro le foto e i video contenuti nell’app foto su iCloud e sincronizzarli su iPhone iPad, Mac, Apple Tv e adesso anche su Windows 10. Farlo è molto semplice e soprattutto sarà possibile installarlo in pochissimi passaggi.

Tutti gli utenti possono accedere ad Apple Foto su Windows 10 o 11 grazie alla sincronizzazione multi-dispositivo offerta da iCloud è un processo agevole grazie all’apposita app di iCloud. Tutto ciò è possibile attraverso dei semplici passaggi che ti permettono di utilizzare il servizio di cloud del colosso di Cupertino anche sui dispositivi Windows.

Durante la configurazione gli utenti potranno anche selezionare le loro preferenze e decidere cosa sincronizzare. Questo grazie alle “Opzioni” che offre Apple Foto. Attraverso questo potete scegliere di sincronizzare anche gli album condivisi e accedere ad altre opzioni di sincronizzazione. Basterà premere “Applica” e il gioco è fatto. Dunque è possibile sincronizzare Apple Foto su Windows 10 seguendo questa semplice guida.

Apple Foto, come impostarlo su Windows 10: la guida completa

Per prima cosa bisogna attivare la sincronizzazione su iCloud. Sull’iPhone dovrete recarvi nelle impostazioni e selezionare il vostro nome in alto. Successivamente bisognerà andare su iCloud e successivamente su Foto dove potrete trovare la voce “Sincronizza questo iPhone”. Ripetete questa procedura su iPad e Mac per sincronizzare tutte le immagini e i video tramite il servizio cloud di Apple.

In questa maniera potrete accedere alle vostre immagini salvate su dispositivi Apple anche da un PC con sistema operativo Windows. Tuttavia, se desiderate accedere a iCloud da un dispositivo Android, sono necessari accorgimenti specifici. Alternativamente potete sempre accedere ad iCloud tramite browser web, visitando il sito icloud.com e effettuando il login con le vostre credenziali Apple. Questa opzione consente anche di recuperare file cancellati da iCloud.

Il passo successivo consiste nell’installare l’app di iCloud sul vostro PC con Windows. Accedete al Microsoft Store tramite browser web o dall’app inclusa nel menu Start. Utilizzando il motore di ricerca integrato, individuate l’app di iCloud, avviate il download e procedete con l’installazione. Dopo l’installazione, aprite l’app e inserite le credenziali del vostro ID Apple. Potrebbe essere necessario confermare l’accesso tramite una notifica inviata da Apple su iPhone o Mac.

Una volta configurato il tutto potrete accedere ad Apple Foto da PC Windows 10 aprendo Esplora File e cliccando su “Foto di iCloud” nella barra laterale. Gli utenti di Windows 11 possono anche accedere alle foto e ai video caricati su iCloud tramite l’app Foto preinstallata nel sistema. In questa maniera potrete tranquillamente trasferire le vostre foto e video direttamente sul vostro computer e su tutti i dispositivi che girano con il sistema operativo Windows.