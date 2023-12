Apple Watch, sapevate che potete collegarlo ad una tastiera? Ecco il trucco semplicissimo

Pochissime persone sanno che il famoso Apple Watch può essere collegato addirittura alla tastiera. Ecco come collegarlo.

Uno degli smartwatch più richiesti al mondo è senza dubbio l’Apple Watch, soprattutto grazie alla sua affidabilità e alle sue numerose funzionalità. Non a caso il colosso di Cupertino ha venduto circa 100 milioni di orologi intelligenti negli ultimi anni. Qual è allora l’origine di questo speciale dispositivo? Il primo smartwatch prodotto da Apple fu lanciato il 9 settembre 2014, in concomitanza con gli iPhone 6 e 6 Plus.

Negli ultimi 9 anni sono state quindi commercializzate tantissime versioni migliorate e aggiornate, infatti l’ultimo orologio intelligente del marchio di Cupertino si chiama Apple Watch serie 9. Quest’ultimo è dotato di un chip potentissimo: è infatti possibile attivare le funzioni senza toccare il dispositivo.

Apple Watch, ecco come collegarlo alla tastiera

Naturalmente, lo smartwatch è utilissimo soprattutto per tutte quelle attività che richiedono velocità e semplicità, come ad esempio rispondere ad una chiamata o inviare un messaggio breve. Per le chiamate è infatti sufficiente premere un tasto dell’orologio e rispondere, anziché prendere lo smartphone dalla tasca e avvicinarlo all’orecchio. Per i messaggi brevi è altrettanto comodo l’utilizzo del dispositivo collocato al polso, poiché accorcia i tempi di risposta. Tuttavia, alcune persone desidererebbero utilizzare una tastiera tradizionale per i messaggi più lunghi, visto che risulterebbe scomodo scriverli direttamente dallo smartwatch. Come si collega allora la tastiera all’orologio intelligente? Prima di tutto, bisogna ricordare che ci sono delle app che consentono di scrivere messaggi e mail sull’Apple Watch.

E non solo: c’è anche la possibilità di attivare sul dispositivo le varie app di messaggistica, come ad esempio WhatsApp e Telegram. Ad ogni modo, sull’orologio intelligente si può scrivere in svariati modi: scrivendo ogni lettera con un dito, in particolar modo muovendo l’indice sullo schermo, oppure attraverso la dettatura vocale. Tuttavia, alcuni amano utilizzare una mini tastiera per scrivere con più comodità e velocità: questa tastiera si chiama QWERTY. Quest’ultima è disponibile solo sugli Apple Watch 7, 8 e 9 e sui dispositivi Apple Watch Ultra. Come si installa allora questa mini tastiera? Quando arriva la notifica del messaggio, è sufficiente selezionare l’opzione che permette di rispondere tramite tastiera. In altre parole, dopo aver cliccato sulla notifica che informa l’arrivo di un nuovo messaggio, bisogna selezionare la parola “Rispondi” due volte consecutivamente.

Dopodiché, apparirà la tastiera QWERTY, con la quale è possibile rispondere al messaggio. Se non dovesse apparire, è consigliabile cliccare sull’icona che mostra la freccia rivolta verso l’alto e, subito dopo, selezionare la parola “Tastiera”. Purtroppo, coloro che possiedono l’Apple Watch SE non possono scrivere messaggi con questa tastiera, poiché il modello SE non supporta la QWERTY. Fortunatamente, esiste un’altra possibilità per scrivere messaggi con la tastiera: è sufficiente collegare lo Smart Watch alla tastiera dell’iPhone o dell’iPad. Per avviare il collegamento bisogna prendere lo smartphone e selezionare “Notifiche”, dopo essere entrati nella sezione delle impostazioni. Dopodiché, basta premere su “Tastiera Apple Watch” e attivare le notifiche.