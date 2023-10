Attenzione a quello che dici, Alexa sa tutto di te! Ecco perché continuiamo ad essere spiati

Dovresti fare molta attenzione ad Alexa. Questo dispositivo è molto utile, ma anche molto curioso. In che senso? Spia tutto ciò che dici o che fai a casa tua. Ecco come fa e cosa puoi fare per rimediare.

Alexa è un dispositivo Amazon presente sul mercato da quasi dieci anni ormai. Il suo arrivo nelle nostre case, infatti, risale al 2014, quando ha sbaragliato il mercato grazie a tantissime funzioni innovative e divertenti. Con Alexa puoi fare praticamente tutto e rendere più smart la tua abitazione. C’è chi utilizza questo dispositivo per chiedere informazioni e ottenere una risposta in tempo reale, chi preferisce usare Alexa per ascoltare la musica attraverso lo store di Amazon music, ma c’è anche chi sfrutta questo apparecchio a 360 gradi.

Alexa può programmare l’accensione o lo spegnimento di qualsiasi elettrodomestico connesso alla tua rete internet di casa. Per questo motivo, se fa molto caldo e stai tornando a casa, puoi chiedere ad Alexa di accendere il condizionato qualche minuto prima del tuo arrivo, in modo da trovare un ambiente già fresco quando rientrerai. Tutti ricorderanno che il primo spot di Alexa faceva notare la possibilità di accendere e spegnere le luci di una stanza con un semplice input vocale, ma forse non tutti sanno che Alexa ascolta tutto e potrebbe raccontare tutta la nostra vita. Ma lo fa veramente? È sicuro avere Alexa in casa? Tra poco proveremo a dare una risposta a questa domanda.

Alexa, è un dispositivo sicuro per la privacy oppure no?

Alexa è l’assistente vocale più conosciuto al mondo, offre servizi che rendono più comoda la nostra vita all’interno delle quattro mura domestiche. Basta connettere il dispositivo ad internet ed il gioco è fatto, ma è sicuro tenere Alexa sempre in funzione? È vero, rispondere al telefono mentre stai facendo altro può essere comodo, così come azionare un elettrodomestico a distanza di decine di metri, ma ci sono dei pro e dei contro e oggi vogliamo fornirti un quadro più dettagliato.

Le nuove versioni di Alexa hanno anche una microcamera che può vedere tutto ciò che succede a casa tua. Questo vuol dire che puoi azionare la videocamera di Alexa anche a distanza, ti basterà entrare nell’app e rendere attiva questa funzione. Ma fai attenzione, se hai il sospetto che la persona che ami ti tradisca, utilizzare Alexa per spiarla potrebbe essere controproducente. Nel momento in cui metti in funzione la videocamera, infatti, si accende una spia luminosa, quindi la persona in questione capirà che stai provando a spiarla.

Questo vuol dire che Alexa vede e sente tutto, ma non può essere utilizzata contro gli altri. Questa funzione non serve a smascherare tradimenti o questioni familiari complicate, ma puoi utilizzare la videocamera di questo dispositivo per controllare il tuo animale domestico quando resta da solo a casa, ad esempio. Ad oggi, non esistono segnalazioni di violazioni della privacy da parte di Alexa, quindi il dispositivo sembra essere sicuro.