Attenzione a queste chiamate, vi tolgono tutto il credito: ecco i prefissi che vi devono allarmare

Questa chiamate vi tolgono tutto il credito in pochi secondi, attenzione a quale numero appare sullo schermo: i prefissi a cui stare attenti.

Gli ultimi anni hanno portato in evidenza le truffe telefoniche, in particolar modo quella dello squillo senza risposta. Una tecnica fraudolenta semplice ma decisamente efficace visto il numero di persone ingannate con una semplice chiamata.

Le truffe telefoniche sono all’ordine del giorno e queste sono agevolate grazie alla crescente esposizione tecnologica. I criminali infatti utilizzano specifici strumenti per arrivare al loro obiettivo: in alcuni casi i dati degli utenti e in altri i loro risparmi. A questo proposito sono note anche le truffe che si realizzano tramite e-mail, call-center e sms.

Nel caso delle truffe telefoniche abbiamo quella dello squillo senza risposta anche conosciuta come PoingCall e Wangiri. La frode avviene mostrando il numero di chi chiama ed è proprio su questo elemento che bisogna fare attenzione per non rischiare.

I prefissi pericolosi per la truffa dello squillo senza risposta

La truffa dello squillo senza risposta segue uno schema prevedibile ma inaspettatamente efficace. Questo consiste nella chiamata da un numero non presente nella lista dei contatti che raggiunge la potenziale vittima. In genere si tratta solo di uno squillo così da far in modo che l’altra persona richiami quel numero.

In genere queste chiamate si verificano di notte oppure in orario di ufficio così da portare la vittima a richiamare quel numero spinta dalla curiosità. Se essa richiama quel numero non sentirà nessuno dall’altra parte ma la chiamata continuerà ad essere attiva. In quel momento l’utente sta perdendo tutti i soldi del suo credito e la truffa si sta realizzando.

Nella maggior parte dei casi la telefonata arriva da numeri esteri che, qualora richiamati, finiscono per decretare dei prezzi molto alti sul conto telefonico fino a consumarlo. Inoltre ci sono anche delle truffe dello squillo senza risposta in cui la vittima si vede addebitata altre spese come la sottoscrizione di un abbonamento costosissimo.

Per limitare questa modalità truffaldina è necessario conoscere i prefissi più frequenti. Quelli più comuni risultano essere:

+44 Regno Unito ,

, +53 Cuba

+383 Kosovo

+216 Tunisia ,

, +373 Moldavia

Ad ogni modo se si hanno dei dubbi è sempre consigliabile contattare il proprio operatore telefonico ma mai richiamare il numero sconosciuto che ha tentato di raggiungerci. Inoltre, per evitare altri problemi si potrà chiedere di essere inseriti nel registro delle opposizioni così da evitare chiamate dall’estero.