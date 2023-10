Aumentano i furti di identità su Internet, parlano gli esperti: ecco il modo per proteggersi

Sono in continuo aumento i furti di identità su internet. Per gli esperti però esiste un modo per difendersi: scopriamo cosa bisogna fare.

Uno dei fenomeni più diffusi in rete è sicuramente il furto di identità ai danni degli utenti più ingenui. Fortunatamente però ci sono dei metodi per evitare questo inconveniente ed a consigliarlo ci hanno pensato gli esperti. Andiamo a scoprire cosa bisogna fare per evitare questo pericolo.

Uno dei grandi pericoli nell’epoca digitale sono sicuramente i furti d’identità, visto che questi possono avere gravi conseguenze sia per gli individui che per le istituzioni. Spesso il rischio vero non è solo dal punto di vista finanziario, con il furto di credenziali bancarie, ma anche una vera e propria violazione della privacy. Spesso l’obiettivo dei cyber-criminali è il furto dei dati sensibili, da vendere successivamente al mercato nero. Tutto ciò va a creare diversi inconvenienti per le vittime.

Solamente nell’ultimo mese c’è stato un aumento del 36% a livello globale di questo fenomeno, come rivelato dal laboratorio minacce di Avast. Questi attacchi avvengono in maniera differente dall’utilizzo degli spyware passando per il furto di password e phishing. In media proprio Avast, il famoso antivirus, blocca circa 19 attacchi al secondo nell’intero pianeta. Sono diverse le entità degli attacchi che possono colpire gli utenti. Nonostante questo sono tantissimi i consigli degli esperti di sicurezza per mitigare il problema.

Furti d’identità su internet, i migliori consigli per evitarli: come proteggersi al meglio

Nonostante questo problema sia sempre più diffuso, ci sono comunque dei consigli degli esperti di sicurezza informatica in grado di aiutare gli utenti in rete. Infatti sono diversi gli escamotage per evitare ogni tipo di furto ed evitare che i propri dati sensibili vengano diffusi in rete. Più che consigli si tratta di misure precauzionali da adottare mentre si fa uso dell’internet. Scopriamo quindi tutti gli escamotage per evitare gli attacchi.

Se utilizzate Avast, questo anti-virus è in grado di indicarti quali sono i link sospetti, andando ad analizzare le mail e consigliando solamente quelli che sono i siti web affidabili. In generale per l’utilizzo della rete esistono delle buona abitudini che ci permettono di evitare ogni problema. Inoltre bisogna sempre tenere sotto controllo quelle che sono le segnalazioni sulla violazione dei dati. Bisogna fare molta attenzione anche agli URL visto che alcuni siti web potrebbero presentare un’interfaccia simile a quella di noti marchi o istituti affidabili.

L’ultimo pericolo è presentato dalle e-mail poco professionali. Infatti seppur delle volte i cyber-criminali potrebbero sfruttare il nome di noti colossi del mondo tecnologico come Amazon e Paypal, il contenuto della mail potrebbe farvi pensare ad un raggiro. Per questo motivo bisogna fare molta attenzione a cosa c’è scritto. Ovviamente l’imperativo è anche evitare di cliccare i link all’interno di queste mail sospetti, visto che in questo modo cadrete facilmente nella trappola.