Auto elettriche, è il momento di approfittarne: migliaia di euro di sconti fino a inizio 2024

Il comparto delle auto elettriche forse nel nostro Paese non è ancora ai livelli di altri mercati ma gli sconti che potrebbero arrivare cambieranno le cose.

Acquistare un’auto elettrica significa al momento ancora fare una scelta importante. Soprattutto perché le infrastrutture che dovrebbero sostenere la mobilità elettrica e green nel nostro Paese scarseggiano.

Ma è questione di tempo ed è quindi il momento di cominciare a pensare al tuo prossimo veicolo e a pensarlo elettrico o quantomeno ibrido. Il progresso della tecnologia andrà avanti e andrà sempre di più nella direzione di autovetture e mezzi di trasporto in generale con un impatto ambientale ridotto. Quindi auto elettriche, a idrogeno e chissà in futuro quali altri carburanti potremo utilizzare.

Questa situazione porterà ad una maggiore attenzione anche ai cartellini dei prezzi. Anche perché, oltre alle case automobilistiche che ben conosciamo, si stanno muovendo adesso nell’ambito della mobilità sostenibile colossi che da noi sono invece più collegati ai device portatili: Huawei in testa.

Perché tra poco converranno davvero le auto elettriche?

Per riuscire a svecchiare il parco auto nel nostro Paese come pure nel resto del vecchio continente, anche alla luce della crisi economica generale che stiamo attraversando, i produttori di automobili stanno ricorrendo ad una serie di formule particolari per stimolare gli acquisti e il ricambio. Un modello di vendita che si vede sempre più spesso è per esempio quello del noleggio a privati con anticipo e rata finale o una formula che ricalca in parte proprio il noleggio che di solito viene lasciato agli utenti che possiamo definire business.

E già questa novità è un segnale chiaro di come il comparto automobilistico mondiale voglia spingere verso la mobilità sostenibile e quindi anche le auto elettriche. Ma cambiare la formula di vendita potrebbe non bastare. Complice proprio la crisi, ma anche soprattutto nel nostro Paese la mancanza di una vera infrastruttura per la ricarica, le auto elettriche faticano a prendere piede.

Motivo per cui, essendo la filosofia della mobilità del domani, sarà necessario rivedere i prezzi o, ed è questa la previsione che si fa da più parti, offrire soluzioni con sconti importanti. Sconti che potrebbero rendere le auto elettriche più appetibili rispetto a quanto non lo siano adesso. Perché nonostante ci sia evidente la volontà da parte dei cittadini di avere un impatto ambientale minore non si può non notare la differenza nel momento in cui si cerca di acquistare un modello di auto con motore endotermico e una equivalente auto con motore elettrico.

Anche a parità di dotazione, l’auto elettrica al momento costa di più. Per avere quindi un ricavo maggiore domani e penetrare nel mercato prima della concorrenza, partirà una gara, in alcuni Paesi del mondo è già partita, per abbassare i prezzi di listino o creare formule ancora più accattivanti rispetto a quelle che si vedono adesso. Ti basterà quindi aspettare un altro po’ per poter avere l’auto elettrica dei tuoi sogni senza doverla pagare troppo.