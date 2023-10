Ben 13 app per smartphone sono diventate gratis: riscattale subito!

Sono ben 13 le applicazioni per smartphone che sono diventate gratis. Sono diversi i vantaggi per chi le scarica: dovrai riscattarle subito.

Sugli store digitali sono tantissime le applicazioni in grado di intrattenere gli utenti. Infatti delle volte potrebbero diventare gratuite delle vere e proprie chicche in grado di tenervi incollati allo schermo proprio come accade per i giochi della Epic Games. Andiamo quindi a vedere quali sono e perché riscattarle.

Spesso scaricare i giochi sul proprio telefono può essere utile per diverse ragioni. Infatti questi possono essere il modo ideale per intrattenersi quando non abbiamo connessione. Sono diversi i mini game che ogni giorno vengono giocati da milioni di utenti a partire dai più famosi come Subway Surfer e Temple Run fino ad arrivare ai vari Geometry Dash ad Helix Jump. Per chi è invece alla ricerca di giochi più elaborati spesso gli store digitali potrebbero proporre dei titoli che però hanno un costo.

Seppur questi non superano mai i sei euro, spesso gli utenti sono sempre restii dallo scaricare questi titoli pagando una piccola tariffa. Ma proprio a tal proposito a fine settebre diversi giochi sono stati resi gratuiti, con gli utenti che potranno anche godere di una certa varietà di genere. Per questo motivo potreste trovare del relax nei giochi che vi andremo a presentare di seguito. Andiamo a vedere quali sono e soprattutto quanto costavano in precedenza ed il numero di download ottenuti.

Questi giochi per smartphone diventano gratis: quali sono

La lista che andremo ad analizzare oggi comprende dei giochi presenti all’interno del Google Play Store e quindi disponibili solamente per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android. Al termine di ogni mese potrebbe capitare che proprio lo store dedicato ai device del robottino verde renda gratuiti alcuni titoli che solitamente sono a pagamento. Oggi andremo a vedere la lista completa, andiamo a scoprire quali sono i titoli che potranno essere scaricati a costo zero.

Dino Tim Versione completa: dal costo di 3,09 questa applicazione adesso è gratuito e conta più di 10mila downlaod.

dal costo di 3,09 questa applicazione adesso è gratuito e conta più di 10mila downlaod. Traffic Jam Cars Puzzle Legend: oltre 100mila download per il titolo che in precedenza costava 5,99 euro.

oltre 100mila download per il titolo che in precedenza costava 5,99 euro. Shadow Slayer Guerriero Ninja: diventa gratuito mentre prima costava 4,59 euro ed era riuscito ad accumulare più di 100mila download.

diventa gratuito mentre prima costava 4,59 euro ed era riuscito ad accumulare più di 100mila download. Undead City Survivor Premium: Il costo di questo gioco era di soli 0,59 euro ed è ha già ottenuto 10mila download.

Il costo di questo gioco era di soli 0,59 euro ed è ha già ottenuto 10mila download. Wonder Knights PV Nonstop Act: Prima il costo era di 4,59 ed adesso gli utenti potranno avere gratis un gioco scaricato da oltre un milione di account.

Prima il costo era di 4,59 ed adesso gli utenti potranno avere gratis un gioco scaricato da oltre un milione di account. Hacker Solitario: in precedenza costava 2,44 euro ed è stato scaricato un milione di volte.

in precedenza costava 2,44 euro ed è stato scaricato un milione di volte. FASTAR VIP Rhythm Game: Questa costava 1,09 euro ed ha accumulato 100mila euro.

Questa costava 1,09 euro ed ha accumulato 100mila euro. Cooking Kawaii cooking games: Dal costo di 0,99 euro questa è stata scaricata più di 500mila volte.

Dal costo di 0,99 euro questa è stata scaricata più di 500mila volte. Burning Fortress 2: Questa aveva più di 10mila download e costava 0,99 euro ed adesso sarà possibile acquistarla gratuitamente.

Inoltre bisogna ricordare che il Play Store è in continua evoluzione e quindi nelle prossime settimane potrebbero arrivare tanti altri giochi gratuiti. Nonostante il riscatto a costo zero però potrebbero comunque apparire degli annunci pubblicitari durante l’esperienza all’interno dell’applicazione.