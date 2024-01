Blocca immediatamente il tuo PC se vedi questo messaggio: quello che succede è un incubo

Occhio al vostro PC, se vedete questo messaggio bloccate tutto immediatamente. Quello che succede dopo è un vero e proprio incubo.

Di recente, è emerso un nuovo allarme che dovrebbe interessare tutti i possessori di un PC Windows. A quanto pare, c’è un messaggio che sta apparendo sugli schermi di milioni di utenti in tutto il mondo e che ha conseguenze potenzialmente nefaste. Ne hanno parlato anche alcuni esperti di cybersicurezza, secondo cui è bene bloccare immediatamente tutto nel caso dovesse comparire anche a voi.

Quello che succede dopo è un incubo, alle volte persino irrisolvibile. Ecco perché è bene prendere tutte le dovute precauzioni e difendersi in anticipo con la prevenzione che in casi come questo gioca un ruolo fondamentale e vi darà modo di poter continuare ad utilizzare il PC senza alcun tipo di problema. Senza il rischio di perdere dati personali e di dover formattare tutto.

Occhio a questo messaggio sul PC: se vi spunta, bloccate tutto

Un problema riguardante ancora una volta Windows 11, uno dei sistemi operativi più controversi di sempre tra quelli lanciati da Microsoft per PC. A quanto pare, l’ultima patch appena rilasciata non riesce ad essere installata sui computer di moltissimi utenti. Stiamo parlando dell’aggiornamento KB5034123 rilasciato nei giorni scorsi che, in molti casi, fa fallire il processo di installazione anche ripetutamente con la comparsa dei soliti codici di errore.

Come segnalato da Windows Latest, solitamente sono i 0x80188309 e i 0x800f081f. Quando si verifica questo tipo di problemi, viene immediata la voglia di cercare indicazioni sul web, magari direttamente sul sito Microsoft e se vengono presentate delle soluzioni alternative. Ma ad oggi, per questi due problemi non sembra esserci modo di risolvere.

E pare che il problema segua lo stesso modus operandi per tutti. Si fa partire l’aggiornamento, si arriva all’incirca alla metà dell’installazione – o anche solo al 25% – e poi si blocca tutto. Con un messaggio d’errore di Windows Update che invita a riprovare da capo. Ma l’errore non si risolve nemmeno ritentando il processo decine di volte, un problema che sembra essere irrisolvibile.

E non è finita qui perché, chi è riuscito ad aggiornare Windows 11, sta segnalando difetti dell’audio importanti durante la visione di contenuti video e videogiochi. Se dunque dovesse spuntarvi il messaggio Aggiorna Ora, il consiglio è di bloccare subito il processo di aggiornamento automatico e di attendere l’arrivo di una nuova versione dell’ultima patch di Windows 11 che sia più stabile e che possa venire scaricata senza alcun tipo di problema.