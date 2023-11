Catalogo Netflix di dicembre: tutti i film e le serie TV in uscita per Natale

Il catalogo Netflix sarà particolarmente ricco anche nel periodo natalizio: scopriamo insieme tutti i film e le serie TV in uscita.

L’arrivo di un nuovo mese porta in dote delle novità su Netflix molto interessanti visto l’imminente arrivo del Natale. La piattaforma si arricchirà di storie a cui gli appassionati potrebbero essere tentati grazie alla loro qualità supportata da personalità artistiche di altissimo spessore.

Il grande pubblico di Netflix vedrà arrivare nel mese di dicembre prodotti dall’altissima qualità artistica e produttiva. Sarà un mese in cui si segnala il nuovo film di Bradley Cooper, la prima parte del film a firma di Zac Snyder e l’attesissimo spin-off de La Casa di Carta, Berlino.

Da queste indicazioni si può comprendere come il periodo di Natale potrà regalare delle sorprese cinematografiche e seriali in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Scopriamo nel dettaglio il catalogo Netflix del mese di dicembre 2023.

Il catalogo Netflix dicembre 2023: i film e le serie TV in arrivo

Il mese di dicembre regalerà nuova linfa al catalogo Netflix con dei film e delle serie TV davvero incredibili, capaci di accompagnare gli utenti durante tutto il periodo della festività natalizia. Sulla piattaforma sono in arrivo ben 16 nuovi contenuti divisi tra film e serie TV che promettono di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta.

Tra i prodotti da segnalare c’è dal 20 dicembre il nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper dal titolo Maestro. Nella pellicola, l’attore e regista veste i panni del compositore americano Leonard Bernstein. Ad affiancare questo prodotto ci sarà il film di Zac Snyder, Rebel Moon in arrivo il 22 dicembre, in cui gli eserciti del tirannico Regent Balisairus rappresentano una minaccia per un tranquillo insediamento situato ai confini dell’universo.

Per le serie TV c’è da segnalare Berlino, lo spin-off de La Casa di carta in arrivo il 29 dicembre, in cui Pedro Alonso torna a ricoprire il ruolo di uno dei personaggi più amati dal pubblico. La trama verte su 10 cose, raccontate da Berlino, che possono trasformare una giornata negativa in una meravigliosa.

Gli arrivi non terminano con questi 3 eccezionali prodotti ma si estendono lungo tutto il mese di dicembre. Ecco la lista completa dei film e delle serie TV in arrivo sul catalogo Netflix: