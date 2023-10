Cellulare Android non si carica: prima di portarlo in assistenza prova questi rimedi

Potrebbe capitare che il cellulare Android non si carichi e allora come si può fare per rimediare prima di portarlo a riparare? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, col passar del tempo, i cellulari potrebbero dare alcuni problemi e tra questi vi è la carica e allora che fare prima di portarlo in assistenza? Ecco cosa c’è da sapere riguardo la questione.

Sarà sicuramente capitato a tante persone di provare a mettere il cellulare in carica, attendere il tipico rumore e in realtà non accade nulla. Tale problema può presentarsi per svariate motivazioni, ciononostante vi è la possibilità di fare alcuni tentativi prima di portare lo smartphone da uno specialista.

Qualche volta, un cattivo funzionamento del cellulare potrebbe essere momentaneo. Per capire se tale problema è estemporaneo o meno potrebbe essere utile riavviare il cellulare.

Così facendo si chiuderanno tutte le applicazioni e le altre cose che solitamente sono aperte in background. Così facendo il cellulare si ripristinerà e per farlo basterà solamente cliccare sul pulsante dove di solito si accende il cellulare e cliccare su “Riavvia”, l’operazione richiederà pochi secondi.

Chiaramente, questo è solamente uno dei modi, nel paragrafo successivi ve ne saranno descritti ulteriori.

Se il tuo cellulare non si carica allora puoi provare a mettere in pratica uno d questi metodi facili e veloci

Esistono dunque alcuni metodi pratici e veloci per provare a capire se il proprio cellulare non carica per un problema temporaneo oppure ha necessità di essere portato da un tecnico esperto.

Un’altra cosa da fare è quella di capire se la problematica non riguardi il software del cellulare. Esiste, infatti, un bug, alquanto famoso, che impedisce all’icona relativa alla carica di comparire quando il cellulare è collegato all’alimentatore. Per capire se è presente tale problema potrebbe essere utile scaricare l’applicazione denominata Ampere.

Altra cosa da poter provare a fare è quella di pulire il caricabatterie, o meglio la porta dell’oggetto che risulta essere alquanto vulnerabile. La polvere, infatti, si accumula molto velocemente e potrebbe inibire la carica. Per capire se è presente tale problema basterà guardare con attenzione e poi pulirlo.

Per effettuare la pulizia basterà un cotton fioc così da eliminare grasso e polvere. Ovviamente, il cotton fioc dovrà essere completamente asciutto e bisognerà fare tale operazione molto piano.

Per controllare se la sporcizia è stata del tutto eliminata bisognerà controllare con una torcia.