ChatBot, come i truffatori possono trarti in inganno in chat

Con i ChatBot i truffatori possono ingannare molti utenti attraverso messaggi specifici: ecco a cosa prestare la massima attenzione.

Sono davvero tanti gli usi che si possono fare di un ChatBot. Per chi non lo sapesse, si tratta di un bot utilizzato sui social o siti web per dare assistenza e fornire supporto a coloro che ne hanno bisogno. Un ChatBot è in grado di dialogare con un utente umano e rispondere in modo intelligente.

Purtroppo, nell’ultimo periodo si stanno diffondendo tanti truffatori che stanno approfittando delle potenzialità di questi strumenti. Proprio così: tanti ChatBot stanno diventando pericolosi per la propria sicurezza. Quali sono le cose da conoscere per difendersi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

ChatBot, ecco come vengono utilizzati malevolmente e come difendersi

Si può facilmente intuire l’utilizzo malevolo dei ChatBot da parte dei cyber-criminali: utilizzando questi strumenti è possibile ingannare gli utenti meno esperti del web e ottenere i loro dati personali o sensibili.

Non sono pochi coloro che a causa della tecnologia avanzata cadono vittima di scam, truffe e raggiri. Ecco perché è fondamentale conoscere come difendersi al meglio da tali attacchi. Difatti, i cyber-criminali potrebbero inviare un messaggio phishing creato su misura che giochi sulle paure e sull’ansia.

Per evitare di farsi prendere dal panico, bisogna prestare la massima attenzione. Dunque, se si viene contattati su WhatsApp o sui social da utenti che sembrano sospetti, non bisogna rispondere subito, ma accertarsi che l’utente sia reale. Se i dubbi persistono, è bene parlare subito con familiari e amici e far notare anche a loro le anomalie della persona che ha inviato il primo messaggio.

Se si viene contattati da un rappresentante o da un customer manager di un’importante azienda al quale si è iscritti, come Apple o Netflix, è bene fermare la conversazione e rivolgersi ai canali ufficiali di assistenza allegando screenshot o foto.

Similmente, sembra che un gruppo di hacker abbia creato un ChatBot fraudolento che sfrutti le vulnerabilità emotive degli utenti. Tale strumento virtuale si può trovare su app di incontri e siti per relazioni: attenzione quindi agli utenti che sembrano essere degli angeli fisicamente e psicologicamente perché potrebbero non essere reali.

In definitiva, i ChatBot sono una rivoluzione incredibile, ma l’IA può nascondere tanti rischi se gestita in modo sbagliato. Ecco perché ora più che mai occorre navigare con cautela sul web e diffidare di tutto ciò che si legge o si vede in rete.