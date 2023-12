Che cos’è Ayaneo: un nuovo PC da gaming che ricorda il vecchio Macintosh

Se ti piacciono i PC forse Ayaneo non ti dice molto, ma preparati a innamorarti di questo nuovo retro computer che si ispira al Mac(intosh).

Quando si lavora sull’effetto nostalgia quello che può venire fuori può prendere varie forme. Ne sono una dimostrazione per esempio le varie mini, midi o micro console per giocare che cercano di farci tornare indietro nel tempo a quando la tecnologia permetteva solo di far muovere una manciata di pixel su uno schermo non retroilluminato come succede invece adesso.

Ma con il nuovo prodotto firmato Ayaneo si è fatto un passo in un’altra direzione. Si pensa di unire quella nostalgia che almeno una o due generazioni di utenti dei computer possono sentire con le necessità della modernità che vogliono che siamo in grado di portarci dietro tutto quello che ci serve anche per lavorare.

Perché, come si legge sul sito ufficiale di Ayaneo, il loro mini PC ispirato al Macintosh non è solo un fermacarte nè uno di quei piccoli aggeggi in cui sono precaricati i giochi dell’epoca del Commodore. Pur con tutta una serie di limiti, questo si legge tra le righe, siamo di fronte ad un oggettino veramente coi fiocchi.

Ayaneo presenta il Mini PC con i muscoli

La forma esteriore di questo mini PC, che può essere posizionato in verticale o in orizzontale e che quindi entra comodamente in qualunque spazio e sotto qualunque schermo, è palesemente un omaggio ai primi Macintosh. Partiamo dalla scelta del grigio caldo. Ma questo mini PC denominato AM 01 non è soltanto una piccola console per giocare con i giochi vecchi e non è neanche un oggetto decorativo su cui attaccare e staccare gli adesivi (che arrivano all’interno della confezione confezione per personalizzarlo).

Si tratta di un computer a tutti gli effetti con Windows 11 home edition bare system installato. Ma soprattutto si tratta di un mini PC in cui Ayaneo riesce a far funzionare anche un AMD Ryzen 7 in grado di sprigionare fino a 4.7 gHz di clock. Le prestazioni grafiche potrebbero essere un po’ rallentate dal fatto che la scheda grafica è integrata, si tratta di una Radeon Vega 8, ma andando a guardare le altre specifiche abbiamo per esempio due slot DDR4, un’interfaccia SATA 3.0 per inserire i dischi a stato solido da 2.5 pollici, un sistema di dissipazione ad alta performance con un sistema di ventole da 35 watt a lamelle in alluminio tridimensionali con la possibilità di collegarsi agli schermi 4K 60 Hertz e di lavorare con wi-fi 6 e Bluetooth 5.2.

A seconda di quello che se ne vuole fare questo mini console/PC può accogliere per esempio Steam OS se vuoi utilizzarlo per giocare o una delle varie distro di Linux per poterci lavorare sopra. Non è quindi un prodotto che arriva pronto per essere utilizzato ma potrebbe fare la felicità di chi invece vuole qualcosa di nuovo e insieme con cui potersi distinguere. Perché, piccolo com’è, il prodotto di Ayaneo può essere trasformato in una sorta di laptop cui basta attaccare uno schermo qualunque per lavorare.