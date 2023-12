Che cos’è Photomoji: la nuova funzione per messaggiare e divertirsi come mai

Sono arrivati tanti consensi per la nuova Photomoji, una funzione davvero ben riuscita per messaggiare e divertirsi come mai.

Google gonfia il petto. Il raggiungimento di uno storico traguardo, un miliardo di utenti attivi mensilmente con RCS abilitato in Google Messaggi, è l’occasione in primis di bearsi per un obiettivo centrato e superato. Poi per lanciare sette nuove funzioni.

È stata rilasciata Voice Moods, con nove diverse emozioni da scegliere e un netto miglioramento della qualità audio complessiva dei messaggi vocali grazie all’aumento del bitrate e della frequenza di campionamento. Nuovi effetti schermo, animazioni vibranti che trasformano ciò che scriviamo in display visivi; nuove Bolle personalizzate e personalizzabili a tuoi piacimento.

Nuove Reaction Effects, un’aggiunta all’esperienza di messaggistica di un utente, che dà più vita alle quotidiane conversazioni. Sono nuove anche le emoji animate, così come nuova l’opportunità di personalizzare il nome del profilo di un utente, con annessa l’immagine che accompagna il numero di telefono. Tra le sette nuove funzioni rilasciate da Google per i suoi Messaggi, ha davvero colpito Photomoji.

Semplice e intuitiva: si può creare o aggiungere una nuova Photomoji con un tap

Photomoji consente a un utente Android di trasformare le sue foto preferite in reazioni, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Google sul proprio dispositivo. Vuoi reagire a un messaggio con un tuo scatto o del tuo migliore amico a quattro zampe? Niente di più facile.

Basta seleziona semplicemente la foto, scegliere l’oggetto che si desidera trasformare in una Photomoji, quindi premi Invia. Le creazioni verranno salvate in una scheda speciale per il riutilizzo e, come bonus, anche i tuoi amici nelle chat di gruppo potranno utilizzare le Photomoji inviate. Si può aggiungere o creare una nuova Photomoji premendo a lungo il messaggio SMS o la chat RCS, scorrendo fino alla fine della barra delle reazioni e toccando il pulsante “Crea”. In alternativa, puoi utilizzare il pulsante Crea all’interno del selettore emoji per creare nuovi Photomoji, prima di inviarli. Attualmente non si può modificare manualmente la Photomoji creata: Google Messaggi farà tutto da solo, attraverso un processo automatizzato.

Le dimensioni di Photomoji sono simile a quelle di tutti gli altri emoji, quindi non c’è alcuna protuberanza. I tuoi Photomoji e ciò che invieranno gli altri utenti appariranno nella scheda Personalizzata accanto a Emoji, GIF e adesivi, nonché nella striscia delle reazioni. Google Messaggi offre anche la possibilità di ordinarlo per Tutti, I tuoi e Altri. Attualmente la funzione dell’applicazione di Google Messaggi non è ancora stata ampiamente implementata ed è in programma beta, ma da chi l’ha provata sono arrivati solo feedback positivi.