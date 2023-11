Che differenze ci sono tra Steam Deck standard e Oled oltre lo schermo? La lista

La nuova Steam Deck Oled non ha solo uno schermo più bello da vedere, ecco tutte le migliorie apportate alla console portatile di Valve.

Sebbene non sia una console che punta a fare concorrenza alla Switch, la Steam Deck ha affrontato il medesimo upgrade mid-gen di quella Nintendo. Da qualche giorno a questa parte, infatti, è arrivata la Steam Deck Oled, ovvero una nuova versione della portatile di Valve con uno schermo che permette di avere una maggiore definizione e qualità visiva.

Tuttavia la similarità con Switch si ferma qui, visto che l’upgrade pensato da Valve va oltre il passaggio dello schermo da Led a Oled. Proprio le migliorie apportate a questa console mid gen fanno capire perché l’azienda americana abbia allontanato nel tempo l’uscita della seconda generazione di Steam Deck, spiegando che attualmente non ci sarebbe una tecnologia adatta a far fare un netto salto di qualità alla propria portatile.

O meglio la tecnologia magari ci sarebbe anche, ma attualmente sarebbe troppo costosa da implementare e spingerebbe l’azienda a vendere la nuova console ad un prezzo che non sarebbe appetibile. Inoltre, come già anticipato, le migliorie della versione mid gen non si limitano alla definizione dello schermo, andiamo dunque a vedere in cosa differisce la versione Oled da quella standard.

Quali sono le differenze tra Steam Deck Standard e Oled

Nell’elencare le differenze tra le due console di Valve si parte proprio dalle caratteristiche del nuovo schermo, il quale non ha solo i pixel neri nativi, ma offre anche supporto all’HDR, ovvero il sistema video che consente di avere una variazione di colori e illuminazione in tempo reale.

Steam Deck Oled consente inoltre di avere un maggior refresh rate rispetto alla versione standard, la nuova versione supporta i 90Hz e saranno i giocatori a decidere se utilizzarli tutti o scendere a 45Hz. Nella versione standard, invece, venivano supportati solo i 60Hz e si poteva scendere sino a 30.

Una miglioria c’è stata anche a livello di processore. La standard montava una CPU Amd Van Gogh da 7nm customizzata, mentre la Oled una Van Gogh rivisitata da 6nm. La differenza è che il nuovo processore fa uno step dai 5500 MT/s ai 6400 MT/s, dunque ha maggiore memoria e velocità di calcolo.

Migliore è anche la scheda wi-fi. Se la standard montava un sistema dual band, quella nuova monta un sistema Trial Band che supporta il Wi-Fi 6e, dunque consente di ricevere meglio il segnale internet e di avere una connessione più stabile. Un dettaglio da non sottovalutare visto che una connessione più veloce e stabile evita lag e crolli dei giochi in multiplayer, permettendo un’esperienza di gioco più fluida e godibile.

Infine va considerato anche l’aumento dell’hard disk. Nella versione standard avevamo 256 Gb, mentre in questa nuova console si può scegliere tra un hard disk da 512 Gb e uno da un tera.