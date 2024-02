Come accedere ai servizi online dell’AdE: occhio a questi aspetti importanti

Come si può accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, le modalità e gli aspetti da sapere nella miniguida

La tecnologia è sempre più centrale nella vita di tutti e rende possibile usufruire di servizi utili ed estremamente preziosi per i cittadini, comodamente ed in modo rapido ed intuitivo. Un perfetto esempio in tal senso si lega all’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, tema al centro della miniguida condivisa dall’Ente e che approfondisce proprio tale aspetto.

In un recente post sulla piattaforma X, infatti, le Entrate spiegano: “Spid: apre le porte ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate“, allegando un link ad una approfondita miniguida che riporta tutto quanto c’è da scoprire per gli utenti interessati. Occorre anzitutto sapere che l‘accesso ai servizi online dell’Entrate possono avvenire mediante lo SPID per l’appunto, la CIE o CNS.

I dipendenti di imprese ed enti ed i professionisti hanno la possibilità di fare l’accesso tramite le suddette modalità o proseguire ad usare/richiedere le credenziali Entrate, Fisconline oppure Sister sino alla data che verrà stabilita tramite uno specifico decreto attuativo.

Coloro che sono in possesso dello SPID possono aver accesso all’aria riservata del portale dell’Entrate e fruire dunque degli inerenti servizi, facendo click sull’icona “accedi con Spid” e seguendo i passaggi. Le istruzioni sono diverse in base al gestore d’identità, ma ciò che è importante è avere lo smartphone e l’accesso alla e-mail registrata in fase di acquisizione dello SPID. Per accedere ovvero esser in possesso dell’identità il cui livello di sicurezza sia quantomeno 2.

Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, SPID ma non solo

All’interno della miniguida a cura dell’Agenzia delle Entrate – settore comunicazione ufficio comunicazione istituzionale, vengono dunque indicate importanti informazioni, passaggi e dettagli circa l’accesso ai servizi online dell’Ente, attuabile come detto tramite SPID, CIE e CNS.

Altrettanto facile l’accesso ai servizi tramite CNS, ovvero Carta Nazionale dei Servizi. Si tratta di una smart card con microchip o chiavetta USB contenente un “certificato digitale” di autenticazione personale. Occorre essere in possesso della CNS attiva e del relativo PIN fornito dall’Ente che l’ha emessa; un dispositivo che possa leggere la carta oppure una postazione con porta USB; e i driver installati della CNS.

In merito invece all’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate attraverso la CIE, la Carta di identità Elettronica, bisogna esser in possesso del PIN completo e di un telefono con l’applicazione “CIE ID” installata. Occorre che la carta sia registrata nell’applicazione. In alternativa, un PC che abbia un lettore per smarcare comprabile con la Carta di identità elettronica, e dunque dotato della tecnologia NFC. Per accedere occorre selezionare l’icona “Accedi con CIE“, e seguire i passaggi indicati.

Occorre anche sottolineare che all’interno della suddetta miniguida vi sono riportati i passaggi e link di approfondimento a proposito dell’ottenimento dello SPID, modalità di riconoscimento, e come richiedere la CIE.