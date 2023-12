Come cancellarti dal Game Pass prima che si rinnovi automaticamente: la guida

Se volete cancellarvi dal Game Pass prima del rinnovo automatico, ecco come dovete fare per annullare subito la sottoscrizione.

Tra i servizi in abbonamento più interessanti in assoluto lato gaming, non si può non menzionare il Game Pass di Microsoft. Stiamo parlando di un piano messo a disposizione per Xbox che dà la possibilità di accedere ad un vastissimo catalogo di titoli appartenenti ad ogni genere ed età con un costo mensile fisso.

Ed è tutto sempre disponibile all’interno della propria console. Basta effettuare il login, inserire i propri dati di pagamento ed il gioco è fatto. Sarà accessibile in qualsiasi momento, fino a quando non deciderete di smettere di pagare. Come ogni altro servizio di questo tipo, dal primo giorno si attiva il rinnovo automatico.

Se non volete pagare per il mese successivo e avete la necessità di bloccare tutto, ecco una veloce guida su come annullare subito la sottoscrizione.

Game Pass di Xbox: come annullare il rinnovo automatico

Seguendo questi veloci passaggi, avrete modo di cancellarvi dal Game Pass di Xbox prima che si rinnovi automaticamente. Così da non dover pagare la quota mensile senza che abbiate il tempo o la voglia di beneficiare dei vantaggi che il servizio ha da offrire. È tutto molto più semplice del previsto e soprattutto a portata di controller, sfruttando delle voci interne nelle impostazioni della console di Microsoft.

Per prima cosa aprite il pannello di navigazione premendo il pulsante Xbox e poi fate tap sul tasto RB per poter scorrere le varie schede fino a raggiungere quella del vostro account. Ora andate verso il basso con la levetta fino alle Impostazioni, apritele e nel menu scegliete la scheda Account. Qui dovrebbe esserci anche la sezione Abbonamenti, da aprire per poter poi vedere lo stato dell’Xbox Game Pass.

Facendo X sopra, ci sarà un comodo pulsante denominato “Annulla abbonamento”. Ed è proprio quello che vi servirà. Vi si aprirà una pagina web, con un codice QR da scannerizzare. Una volta aver effettuato l’accesso, vi basterà scegliere il Game Pass tra le varie sottoscrizioni attive, fare clic su Gestisci e poi di nuovo Annulla abbonamento. Dopo aver confermato il tutto, sarete sicuri che il pagamento non verrà più in automatico. Ma potrete comunque riattivare il tutto quando volete, in un secondo momento senza perdere nessun dato.