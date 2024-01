Come guadagnare soldi con un vecchio PC che non usi più: i trucchi degli esperti

Ci sono diversi trucchi da usare per sfruttare un vecchio PC: ecco come fanno gli esperti per guadagnare soldi con questi dispositivi.

Sono davvero tanti coloro che hanno un vecchio PC a casa e non sanno cosa farsene. In particolare, il dubbio e l’indecisione accade specialmente se si possiede un computer di qualità ma oramai datato e sostituito con un modello nuovo.

Difatti, sono molti gli appassionati Apple che hanno acquistato in passato un Mac ma ora hanno deciso di aggiornare il dispositivo che usano. In realtà, esistono alcuni consigli degli esperti per poter guadagnare vendendo il PC vecchio oppure sfruttarlo in altri modi. Quali sono questi consigli? Ecco tutti i suggerimenti da conoscere.

Vecchio PC, ecco i consigli per guadagnare soldi o farlo funzionare in modo diverso

A volte, a causa della vita frenetica che si conduce, ci si dimentica dei vecchi PC che si hanno in casa. Come conseguenza, questi strumenti vengono abbandonati su scrivanie e mobili, accumulando polvere e non avendo più una funzione utile. Comunque, in particolare nel caso dei vecchi Mac, è possibile fare qualcosa per guadagnare o farli funzionare in modo diverso. Come?

Ebbene, se non ci si vuole liberare del vecchio Mac, la prima cosa da fare è quella di utilizzarlo come uno schermo secondario. Basta attivare la funzione di condivisione schermo e magari inserire il Mac vicino agli altri dispositivi nuovi che si utilizzano, sfruttando ancora le sue caratteristiche grafiche.

La seconda cosa che si può fare è quella di trasformare il Mac in un NAS, un Network Attached Storage, così da immagazzinare e conservare all’interno del PC i file multimediali e non solo che si vogliono archiviare, facendo spazio sul computer principale di ultima generazione che si usa comunemente.

Il terzo metodo per continuare a utilizzare il vecchio Mac è quello di collegarlo alla linea internet e utilizzarlo come Hotspot Wi-Fi. In questo modo, si possono collegare altri dispositivi alla rete e “alleggerire” il router principale di casa.

Che fare però, se si vogliono guadagnare soldi con il vecchio PC? In tal caso si può far diventare il PC un server Plex. Quest’ultimo è un servizio che permette di trasformare in piattaforma streaming i file multimediali presenti sul PC. Può essere un’idea che può servire a qualcuno e dopo questa “conversione” si può vendere il Mac per una cifra ragionevole.

Infine, si può vendere il PC su una piattaforma online qualsiasi oppure sfruttarlo per l’Apple Trade In, il servizio dell’azienda di Cupertino che permette di restituire i prodotti del brand in cambio di sconti e promozioni.