Come proteggere lo smartphone nuovo che ti hanno regalato a Natale: la guida

Vi hanno regalato uno smartphone nuovo a Natale e lo volete proteggere? Ecco una guida per essere sicuri che non si rompa.

Negli ultimi anni, sempre più persone decidono di affidarsi al mondo della telefonia per fare i regali di Natale. Una scelta vincente, considerando che ci sono tantissimi modelli disponibili e che variano in base al prezzo e alle caratteristiche tecniche. Se da una parte ci sono i top di gamma come la serie Galaxy di Samsung e gli iPhone, dall’altra ci sono centinaia di dispositivi entry level e mid-range a costi ridotti e prestazioni di livello.

In ogni caso, una volta averlo ricevuto, spacchettato e configurato, è bene tenere conto di un altro fattore che in generale va allargato ad ogni dispositivo tech: la sua protezione. Ci sono alcuni fattori a cui fare sempre attenzione per evitare problemi e danni potenzialmente irreparabili. Oggi vi parliamo in particolare di una cosa che dovreste sempre fare.

Come proteggere lo smartphone nuovo: la guida che vi tornerà utile

Se avete appena ricevuto uno smartphone nuovo a Natale e volete proteggerlo, state molto attenti ad alcuni fattori fondamentali per evitare danni. E non stiamo parlando solo di cover e di pellicola in vetro per lo schermo, ma anche di un software che vi tornerà utilissimo quando navigate in rete. Così sarete sicuri di non incappare in rischi legati a possibili attacchi hacker e malware pericolosi.

Ossia le VPN. Da accompagnare possibilmente agli antivirus e ai gestori delle password. In questo modo, avrete la certezza di non venire mai attaccati da nessuno e che i vostri dati rimangano sempre salvati e al sicuro. Partendo dalle VPN, ce ne sono di diverse pensate esclusivamente per la telefonia e che lavorano alla perfezione. Mascherando l’indirizzo IP e rendendolo inattaccabile. Vi consigliamo in particolare NordVPN, ExpressVPN e Surfshark.

Se poi decidete anche di installare un’app di antivirus, allora il discorso è ancora più ampio. Perché esistono decine di software diversi che vi torneranno utilissimi, tra cui vale la pena considerare Norton, Bitdefender e Avast One.

Infine ci sono i gestori delle password, così che possiate diversificarle per ogni singolo account e le abbiate sempre a disposizione. Senza il rischio di dimenticarle. Ci sono diversi servizi che potrebbero fare al caso vostro, e tra questi i più indicati sono Dashlane, Bitwarden e NordPass.