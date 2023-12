Come recuperare un post di Reddit che è stato cancellato: la guida velocissima

Sei sicuro che ci fosse un post Reddit che parlava di quella cosa ma adesso il post è sparito. Se è stato cancellato puoi recuperarlo.

Reddit è il forum di tutti i forum e molto spesso le discussioni che si innescano a partire da un semplice post diventano estremamente interessanti. Perché con un sistema che ricorda vagamente Facebook ma che poi non è Facebook, su Reddit si può fare amicizia e parlare di ciò che più ci piace anche con persone che non si conoscono.

Ed essendo, per la maggior parte dei casi almeno, non del tutto autoreferenziale come succede invece proprio con Facebook o con Instagram le discussioni e lo scambio di idee tante volte è interessante. Sono per esempio molto attive le community di giocatori e giocatrici che si scambiano nei sub forum trucchi, spoiler, rumor e quant’altro.

Ma può capitare che qualcuno cambi idea e decida che quello che ha scritto non vale la pena che rimanga. Il sistema di Reddit consente a chi ha pubblicato un post di cancellarlo senza chiedere troppe spiegazioni. Il post scompare dal forum per non riapparire mai più. Ma questo non è del tutto vero. C’è un sistema che consente il recupero dei post cancellati.

Come ritrovare un post Reddit scomparso? Con la macchina del tempo!

Eri sicuro che ci fosse un post che parlava di quella cosa lì e volevi dire la tua. Stai cercando in lungo e in largo utilizzando le funzioni interne di Reddit ma il post sembra volatilizzato. Sei riuscito addirittura a ritrovare il link ma quello che ricevi è solo un messaggio di errore. In questa situazione puoi decidere di arrenderti e passare ad altro oppure sfruttare quello che la tecnologia ti mette a disposizione.

Perché anche se Reddit elimina, o meglio rende non visibili, i post che vengono segnalati come cancellati, non significa che scompaiano effettivamente dalla rete.

Prima di passare a vedere come recuperarli questa è una verità che dovremmo tutti imparare a gestire: niente di quello che viene messo online sparisce veramente se lo cancelli. La dimostrazione è quello che puoi fare sfruttando Google e semplicemente scrivendo una parola magica prima dell’indirizzo del post che vuoi recuperare: cache. Se nella barra degli indirizzi del tuo browser scrivi “cache:” seguito dall’indirizzo che stai cercando troverai ciò che c’è ancora da qualche parte salvato nella memoria di Google.

In alternativa puoi utilizzare la Wayback Machine di Internet Archive. Come suggerisce il nome si tratta di un grande archivio digitale in cui si ritrovano tutte le pagine di tutti i siti web che sono stati pubblicati.

Un sistema simile a quello utilizzato con la barra di ricerca del tuo browser, la Wayback Machine ti permette di esplorare internet andando indietro nel tempo. Se il post Reddit che cerchi è stato visibile per un tempo sufficiente da essere individuato e salvato lo troverai sotto forma di snapshot in un grande calendario.