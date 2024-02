Cortona, che scocciatura! | E se ti dicessimo che puoi eliminarla?

Cortana ti sta infastidendo parecchio? Devi sapere che puoi eliminarla, basta che fai questo: segui la procedura.

Uno degli assistenti vocali più noti che ci sia è Cortana. Si tratta del servizio offerto da Microsoft, il quale ha accompagnato gli amanti di Windows per tanto tempo. Tuttavia non è sempre stata adorata da tutti quanti. Infatti non sono pochi gli utenti che hanno desiderato rimuoverla. Ed ora pare che sarà possibile farlo: serve veramente poco per riuscirci. Per quale ragione adesso è possibile cancellarla?

Noi sappiamo che per accedere a Cortana basta digitare il suo nome nella barra di ricerca. Dopo averlo fatto apparirà come per magia, e poi dovremo cliccare sulla sua icona. Con nostra sorpresa, però, non è più in funzione. Al suo posto sarà presente un messaggio di Windows che indica che l’applicazione è disattivata. Non è più possibile utilizzarla in poche parole, e c’è un motivo molto valido dietro.

Puoi cancellare Cortana, ti basta poco tempo per farlo: ecco la procedura corretta

Cortana è stata sostituita da Copilot. Parliamo di una intelligenza artificiale decisamente più avanzata e che si basa su ChatGPT. Infatti fornisce una esperienza di gran lunga migliore. A questo punto bisogna eliminare Cortana dato che non è più disponibile. Per disinstallare l’applicazione dal computer si dovranno seguire alcune fasi molto semplici. Prima di farlo assicuratevi di aver aggiornato il vostro computer, altrimenti potreste creare dei danni considerevoli.

Per disinstallare Cortana da Windows è sufficiente fare questo. Dobbiamo andare nelle “Impostazioni” digitando il nome dalla barra di ricerca. Poi nella colonna delle applicazioni si dovrà scrivere “Cortana”, e poi fare click sui tre puntini accanto al nome. Qui troveremo la scritta “Disinstalla”, che ovviamente dovrà essere cliccata. Se i passaggi sono stati eseguiti correttamente, il programma selezionato verrà disinstallato con successo.

Significa che non avremo più Cortana sul nostro computer. Avremo liberato un po’ di spazio e potremo stare tranquilli. D’ora in avanti Copilot sarà il nostro nuovo assistente vocale. Potrebbe essere una buona occasione per usarlo dato che è molto interessante. Funziona in una maniera simile a ChatGPT, ed è un’ottima alternativa a Cortana. Ma sapevate della disattivazione dell’assistente vocale di Microsoft? Non tutti ne sono a conoscenza dato che è stata una decisione improvvisa. Ciò non toglie che abbia migliorato Windows.