Crea progetti di design davvero unici: su questo sito trovi milioni di grafiche anche in 3D

I tuoi progetti di design non saranno più gli stessi con le grafiche e gli elementi messi a disposizione da questo sito web davvero super.

Ti trovi a dover creare da zero le grafiche e gli elementi dei tuoi progetti ma ogni tanto la creatività latita. Una situazione che anche i creativi più navigati attraversano ma che può essere affrontata semplicemente conoscendo i siti web migliori per quello che riguarda gli elementi grafici.

Dalle icone al 3D per migliorare il tuo lavoro forse tutto quello di cui hai bisogno è il lavoro già fatto da altri. Perché per creare una homepage di successo, realizzare la grafica di un post oppure di una mail da mandare a fini di marketing non è strettamente necessario ogni volta reinventare la ruota.

Puoi affidarti a chi mette a disposizione il proprio lavoro su questo sito web che raccoglie moltissime grafiche di ogni tipo, sia in 2D sia con effetto tridimensionale. Vediamo come funziona ICONFINDER, il sito web delle meraviglie.

Design e grafiche a portata di click

Esistono siti web che offrono i servizi più diversi. Ma per chi si occupa di design di siti web o di grafica una delle risorse di cui non si può fare a meno viene da quei siti web che offrono foto e render gratis o a pagamento o con una formula ibrida di abbonamento. Se per esempio ti servono delle foto puoi affidarti alle grandi piattaforme come Adobe Stock oppure Unsplash.

Ma tante volte quello che ti serve non è, o non è solo, una bella foto da mettere come sfondo per la home page del sito su cui sta lavorando. Tante volte quello che ti serve sono una serie di icone oppure gli elementi grafici per dare un po’ di colore al lavoro senza però esagerare.

Dovendo gestire più progetti contemporaneamente può capitare di non avere il tempo di sottoporre ai clienti i nuovi design fatti apposta per loro. Ma tante volte non c’è neanche bisogno di creare dei design da zero. Se conosci i siti web giusti puoi lavorare a partire da quello che è già stato fatto da altri creativi come te.

Un esempio lo trovi sul sito web ICONFINDER. Il modo in cui è organizzato questo sito permette di creare ciò che vuoi con formule di pagamento comode con due modelli principali: quello che viene definito pay as you go, ovvero la formula che potremmo definire da supermercato nel senso che decidi ciò che ti serve e paghi per ogni singolo asset, ma se sai di aver bisogno di un flusso più costante di elementi forse è più indicato passare agli abbonamenti mensili.

Su ICONFINDER è possibile trovare icone, illustrazioni più o meno complesse che possono essere utilizzate benissimo per segnalare le varie sezioni di una pagina FAQ, illustrazioni in 3D e una divertentissima selezione di sticker che possono essere utilizzati al posto delle icone se vuoi qualcosa di insolito o di diverso oppure per abbellire il chatbot del sito web su cui stai lavorando.