Dash Cam, cos’è e perché conviene averla in macchina

Hai mai sentito parlare della Dash cam? Scopriamo di cosa si tratta e perché dovresti averla anche nella tua auto.

Hai sentito parlare della Dash cam ma non sai esattamente di cosa si tratta. Se è capitato proprio nel posto giusto, perché in questo articolo ti spiegheremo qual è l’utilità di questo strumento e perché, secondo noi, tutti dovrebbero averne uno in auto.

Con il termine Dash cam si fa riferimento alla Dashboard camera, che significa telecamera da cruscotto. In sostanza si tratta di una piccola camera che viene installata sul cruscotto dell’auto e che riprende tutto ciò che accade davanti alla vettura. La Dash cam vede esattamente le stesse cose che vede l’automobilista mentre è alla guida.

Questo strumento è molto utile soprattutto in caso di sinistro, in cui i periti fanno difficoltà a ricostruire l’accaduto. Grazie alle immagini registrate dalla Dash cam si riesce chiaramente a individuare la responsabilità civile o penale di un incidente.

Dash cam: tutto quello che devi sapere su questo dispositivo

Dunque la Dash cam è una piccola camera che viene installata sul cruscotto del veicolo e registra ogni metro percorso dell’auto. Questo dispositivo è dotato di una memoria che con il passare del tempo si esaurisce iniziando a scovare a sovrascrivere nuove registrazioni.

La telecamera montata sul cruscotto registra anche quando la vettura è ferma, ad esempio in un parcheggio o ad un semaforo.

Attualmente in commercio esistono diversi tipi di Dash cam, alcune riescono addirittura ad inquadrare a 360 gradi. Altri modelli invece sono dotati di GPS incorporato e dunque riescono a fornire indicazioni anche sulla posizione del veicolo.

La cosa estremamente interessante che riguarda questi dispositivi è l’energia che utilizzano per funzionare. Le camere montate sul cruscotto, infatti non hanno una batteria ma funzionano grazie all’energia prodotta dal veicolo quando è in movimento. Per fare ciò è necessario che la Dash cam sia collegata all’auto tramite cavetto USB, anche se in commercio si trovano sempre più spesso i dispositivi wireless.

In Italia, è legale installare una Dash Cam a bordo del proprio veicolo. Quindi il Codice della strada non prevede alcuna limitazione all’installazione e all’utilizzo di questi dispositivi. Per quanto riguarda l’uso delle immagini registrate dalla camera bisogna fare riferimento alle leggi sulla privacy.

Le attuali norme in vigore stabiliscono che colui che installa la camera a bordo del proprio veicolo è in possesso di video immagini che non può in alcun modo comunicare o condividere con terzi.