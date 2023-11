Death Stranding 2, Kojima sta preparando una sorpresa per i fan: ecco quando e dove vedremo il gioco

Sono milioni i videogiocatori che attendono con impazienza Death Stranding 2: secondo recenti rumor Kojima sarebbe pronto ad un annuncio.

L’hype intorno a Death Stranding è sicuramente altissimo, più per la figura che c’è dietro la sua creazione che per il successo riscontrato dal primo capitolo di questa saga. Il gioco ideato da Hideo Kojima, nasce come l’opera prima del papà di Metal Gear dopo l’addio a Konami e rappresenta il nuovo corso di questo director osannato in ogni parte del mondo.

Tuttavia, nonostante il background, il primo Death Stranding è stato un’opera divisiva. Per la prima volta in un videogame di Kojima – e forse nella storia del videogame – lo scopo era semplicemente vivere un’esperienza e non affrontare una sfida. Il gameplay atipico del gioco, che prevedeva la progettazione di un percorso e il trasporto di pacchi da un punto all’altro della mappa ha stordito e fatto storcere il naso a molti.

Ovviamente nel titolo non c’è solo quello, bisogna difendersi dalla crono pioggia e dalle mostruosità che genera e ci sono sessioni in cui ci sono veri e propri combattimenti vecchio stile, ma è pur vero che il 90% del tempo lo si passava a camminare trasportando qualcosa. Il concept è sicuramente interessante, il mondo di gioco e la narrazione sono affascinanti, ma forse la gran parte del pubblico non è pronta a gradire una tipologia d’esperienza del genere.

Death Stranding 2, gli ultimi rumor confermano novità a breve

Il fatto che nella director’s cut edition la Kojima Production abbia aggiunto il jet pack e i viaggi veloci indica che la prima versione dell’avventura era per una nicchia troppo ristretta di giocatori e fa sperare a molti che nel secondo capitolo si possa vivere un’esperienza completamente differente per quanto riguarda viaggi e spostamenti.

Nonostante insomma il primo capitolo non sia piaciuto a tutti, in Death Stranding c’è tanto di buono, soprattutto a livello puramente artistico e concettuale, ma anche per quanto riguarda la qualità della narrazione e della storia. Dietro c’è pur sempre uno degli uomini che ha segnato la crescita del mondo videoludico con le proprie idee.

A far sperare che il secondo capitolo possa avere un gameplay differente non è solo l’accoglienza tiepida, ma anche la storia del gioco e quella di Kojima. Chi ha finito il gioco sa perché potrebbe non esserci più la necessità di creare ponti e trasportare pacchi e chi conosce la storia del creatore del gioco sa quanto gli piaccia sperimentare tra un capitolo e l’altro (ogni Metal Gear ha un gameplay completamente differente dal precedente).

Il desiderio di saperne di più cresce di giorno in giorno e in queste settimane l’hype è giunto ai massimi livelli poiché in molti sono sicuri che agli imminenti The Game Awards Kojima mostrerà un primo teaser del gameplay e la data d’uscita del gioco. L’ipotesi è stata recentemente confermata da Okami Game su X (Twitter).

In un recente post pubblicato sul profilo ufficiale, fanno sapere che Kojima ha detto di essere al lavoro sul mix audio di un progetto. Tutti hanno pensato dunque che stia montando il trailer da presentare ai The Game Awards, ed il fatto che dal profilo X ufficiale della cerimonia abbiano commentato la cosa con un’emoticon che fa l’occhiolino sembra confermare ciò che pensano tutti.

Inoltre c’è da dire che i tempi sono maturi, che Sony non ha ancora annunciato nulla per la seconda parte del 2024 e che ormai da diversi anni Kojima offre l’anteprima ai The Game Awards per via del rapporto speciale che ha con Geoff Keighley