Diapositive e negativi, lo scanner per recuperare le foto e salvare i vecchi ricordi

Guardare immagini di vecchi ricordi spesso ci regala forti emozioni. Tuttavia queste foto, con l’umidità e il tempo, tendono a deteriorarsi. Ma da oggi c’è lo scanner per diapositive.

Questo dispositivo ti consente di conservare le tue foto più vecchie convertendole in una versione digitale. oggi il mercato è pieno di modelli di scanner per diapositive. Fare la scelta migliore tra questi diversi dispositivi può essere un vero grattacapo.

Bisogna infatti scegliere l’attrezzatura che soddisfa i criteri ricercati in termini di dimensioni, ergonomia, prestazioni, ma anche di prezzo. In questa guida ti aiutiamo a trovare il tipo di scanner per diapositive che si adatta alle tue aspettative ed esigenze.

Scanner per diapositive: dai vita ai vecchi ricordi!

Oggi sul mercato sono disponibili diversi tipi di scanner per diapositive. Scanner portatile, scanner personale o professionale, scanner fisso e ad alta risoluzione, la differenza sta nei dettagli. Tuttavia, ogni prodotto ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Abbiamo effettuato un confronto tra diversi prodotti offerti sul mercato attuale, ma alcuni hanno attirato particolarmente la nostra attenzione. Presenteremo quindi i 3 prodotti che sono tra i migliori in circolazione.

Lo scanner per pellicole DIGITNOW

Questa macchina ti consente di scansionare tutte le tue foto su pellicola, diapositive, negativi o cartoline in JPG per una migliore conservazione di questi archivi. Con 128 MB di memoria interna e una scheda di memoria SD da 4 GB, avrai abbastanza spazio per archiviare quanti più dati possibile.

La macchina funziona a una velocità relativamente elevata, poiché occorrono solo 1-2 secondi per completare un’operazione touch. Inoltre, funziona in modo autonomo. Quindi non è necessario collegarlo ad esempio a un computer. Le immagini scansionate possono anche essere trasferite direttamente sul tuo PC o Mac utilizzando un cavo USB. Basta attivare la modalità “Trasferimento USB” e il gioco è fatto.

Il DIGITNOW! M125

Uno dei grandi punti di forza del dispositivo è la velocità di scansione che è veramente elevata per un modello di questa fascia, bastano solo pochi secondi. Con l’anteprima su uno schermo da 2,4 pollici, puoi scansionare foto in 5 o 10 Mpx.

Sebbene la scheda SD non sia inclusa, è possibile inserirne una. Tuttavia, assicurati di leggere attentamente le istruzioni per l’uso per evitare potenziali problemi che potresti riscontrare al primo contatto con lo scanner.

Il modello Eyesen

Lo schermo LCD integrato da 3,5 pollici è molto pratico per le sue dimensioni ma anche per le impostazioni offerte, tra cui luminosità, colorazione e persino risoluzione di scansione. Inoltre, con una resa di 22 Mpx, questo è piuttosto elevato.

Con gli adattatori per pellicole e negativi è inoltre possibile visualizzare video utilizzando la TV o i cavi HDMI in dotazione. La scheda SD non è inclusa, ma se desideri utilizzarne una, tieni presente che il dispositivo supporta fino a 128 GB di spazio di archiviazione.