Digitale terrestre, importante canale chiude improvvisamente: non potrai più vederlo

Il cambiamento del digitale terrestre non sembra voler finire. Un canale ha infatti smesso di trasmettere e non è più disponibile.

Sembra proprio essere passata una vita da quando abbiamo iniziato a ballare per i cambiamenti del digitale terrestre. L’arrivo del famoso nuovo formato DVB-T2, per il quale tanti hanno cambiato la TV e tantissimi hanno comprato un nuovo decoder.

Ma i cambiamenti continuano ad essere presenti sia a livello nazionale sia a livello locale. Come sempre, prima di passare a vedere qual è il canale che non trasmette più un consiglio generale: assicuratevi di eseguire periodicamente gli aggiornamenti alla lista canali.

Tutte le novità del sul digitale terrestre

Per poter avere spazio nella banda che è rimasta disponibile per le trasmissioni radiotelevisive, i canali si sono dovuti riassestare. Ma in alcuni casi questo riassestamento è dovuto semplicemente al fatto che uno o più canali smettono di trasmettere. L’ultimo in ordine di tempo è un canale che trasmetteva alla posizione 74 nel Mux locale Piemonte 1. Si tratta del canale Primanews Piemonte.

Adesso, e fino probabilmente ad un nuovo aggiornamento, la posizione è libera e non trasmette nulla. Questa forse è la brutta notizia ma c’è anche qualcosa di positivo di cui vale la pena parlare. Come segnalato da l’Italia in Digitale, c’è una nuova coppia di canali che trasmettono su altri Mux locali ora in alta definizione. Uno si trova alla posizione 16 dello stesso Mux locale 1 della regione Lombardia. Trasmette con il nome di Teletutto.

Spostandoci invece in Toscana ma rimanendo nello stesso Mux locale 1 nella posizione 88 ha iniziato a trasmettere il canale Alert System TV con alta definizione e quindi a 1080×960 pixel. Novità riguardano poi anche altri mux locali della Lombardia, nello specifico il 3 e il 4 dove si trova il canale Cremona 1 che però ora ha cambiato nome e trasmette con l’intestazione CR 1: il canale è disponibile alla numerazione 19 e anche alla numerazione 219.

In più in Sicilia uno dei canali che si trovano sul Mux locale 1 ha cambiato il proprio logo e potrebbe quindi essere un po’ più difficile riconoscerlo: si tratta del canale Sestarete TV che si trova alla numerazione 81. Occorre prestare poi attenzione perché proprio da qualche giorno è cambiata la numerazione generale dei canali del digitale terrestre e quindi, di nuovo, è bene eseguire l’aggiornamento.

Nell’eseguire l’aggiornamento della numerazione attenti in caso di conflitti tra canali che trasmettono gli stessi contenuti ma con formato diverso. C’è per esempio da notare che potreste trovarvi alla posizione 21 con il canale Rai 4 e il canale Rai 4 in HD oppure alla posizione 25 con lo stesso problema ma riguardo il canale Rai Premium. La risintonizzazione avviene tante volte in automatico ma è bene eseguirla periodicamente perdendo un po’ di tempo per assicurarvi di avere effettivamente i canali nella qualità migliore possibile.