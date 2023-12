E se una tempesta solare ci lasciasse per mesi senza Internet?

Internet è diventato parte integrante delle nostre vite, ma cosa accadrebbe se una tempesta solare ce lo portasse via per mesi?

Quando si tratta dei nostri telefoni, siamo talmente affezionati a essi, che vogliamo risultino sempre perfetti. Internet è uno degli strumenti più utilizzati, a livello globale.

Probabilmente, ha rappresentato una delle rivoluzioni più leggendarie della storia, tramutando in realtà quella che in passato era una grandissima utopia. Gli uomini hanno desiderato da sempre poter oltrepassare i limiti dello spazio e del tempo e, proprio Internet, ha reso possibile questo cambio di paradigma molto importante. Essere in rete, infatti, significa avere la possibilità di connettersi con chiunque nel mondo, a prescindere dalla distanza e dal tempo.

La possibilità di ritrovarsi in un luogo virtuale, in cui poter conversare faccia a faccia, come se si fosse vicini, è qualcosa che ha completamente stravolto le regole della società. Ad un punto tale che, al giorno d’oggi, vivere senza la rete ci sembrerebbe quasi impossibile. Dimentichi di un’era passata, in cui una simile possibilità veniva considerata magia, nella società contemporanea la sola idea di rimanere sconnessi per più di un’ora, getterebbe nel panico tantissime persone.

E allora, se un evento di natura maggiore, come ad esempio una tempesta solare ci lasciasse senza Internet per lungo tempo, cosa accadrebbe davvero?

Internet: cosa faremo se una tempesta solare ce ne privasse per mesi

Siamo così presi dalla nuova realtà che viviamo, che l’idea che questa possa cessare di esistere in pochi secondi, non ci passa nemmeno per la testa. La vera domanda è: cosa faremmo se fossimo costretti a non usare più Internet, a causa di una tempesta solare, che ce ne priva?

Tra gli scienziati, infatti, vi sono coloro che sosterrebbero l’imminente arrivo di una tempesta solare, in grado di spazzare via Internet per settimane, se non per mesi. Se questo dovesse davvero succedere, ci vorrebbero anni e anni per recuperare tutte infrastrutture create nell’ultimo decennio.

Certamente, seppur si tratti di una possibilità, non è detto che questo accada, ma la sola idea rende tantissimi preoccupati e ansiosi. In effetti, dovremmo riorganizzare la nostra intera vita sociale, a partire da questioni personali, fino ad arrivare al lavoro. Sarebbe un cambio di passo, che richiederebbe una soluzione urgente, soprattutto in ambito lavorativo, in quanto, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che lo usano per questo scopo. Insomma, non sappiamo bene come le persone reagirebbero, ma certamente l’assenza di Internet creerebbe un disagio talmente forte, da cambiare nuovamente il volto della società.