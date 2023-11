E-sim immediata da usare in tutto il mondo: il trucco di cui nessuno parla

È possibile avere una e-sim immediata da utilizzare in tutto il mondo tramite un trucco di cui nessuno parla: ecco come fare.

La tecnologia è in costante evoluzione con un lavoro che riesce a toccare qualsiasi ambito, anche quelle delle sim. Si sente sempre più parlare di e-sim anche per l’Italia, una soluzione da poter utilizzare in tutto il mondo grazie ad un trucco diffuso raramente. Con questo si può aver accesso ad sim virtuale in maniera semplice e veloce.

L’e-sim, oppure anche sim virtuale, è un servizio che sostituisce la classica scheda con una digitale, con il numero attivato in maniera virtuale sul proprio smartphone. La smaterializzazione della scheda consente all’utente di attivare un numero molto velocemente così da avere subito a disposizione il servizio che si richiede.

Data la natura di questo servizio è possibile facilitare ulteriormente le cose per le persone che viaggiano verso l’estero. Per poter subito utilizzare un’e-sim c’è bisogno di conoscere una determinata applicazione dal risultato garantito: questa consente un servizio su scala mondiale senza alcun tipo di problema.

E-sim valida in tutto il mondo: l’app MobiMatter risolve tutto in pochi secondi

Gli smartphone che supportano l’e-sim virtuali sono presenti in gran numero sul mercato. Oltre al vantaggio di avere una scheda immediata ci sono degli aspetti positivi anche per chi viaggia fuori dall’Unione Europea. Per loro esiste l’applicazione MobiMatter che fornisce la possibilità di averne una pronta per qualsiasi tipo di viaggio.

Il servizio consente di acquistare una sim digitale in base alla propria destinazione, così da permettere all’utente di scegliere tra le offerte disponibili ovunque si trovi. Con MobiMatter si può esplorare, confrontare e poi acquistare comodamente dalle migliori offerte delle principali aziende mondiali di telecomunicazioni.

La piattaforma fa scegliere all’utente la destinazione e provvede immediatamente ad fornire un elenco con tutte le offerte attivabili in quella zona del mondo, senza alcun problema di roaming internazionale. Inoltre, l’applicazione MobiMatter fornisce la possibilità di acquistare un’e-sim con un’elevata quantità di dati e validità estesa dall’Europa al Medio-Oriente dall’Asia all’Africa fino ad arrivare negli Stati Uniti e in altri 200 paesi del mondo.

MobiMatter è scaricabile gratuitamente dal Play Store di Google e per l’installazione basta avere un dispositivo con una versione di Android 5.0 o superiore. Dunque, con questa app non ci sarà più nessun problema a reperire un’e-sim in tutto il mondo.