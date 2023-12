È straordinario questo metodo per guadagnare crediti in un lampo su EA Sports FC24: pochi e semplici passaggi

Se volete guadagnare crediti lampo su EA Sports FC24, provate subito con questo metodo straordinario. Vi bastano pochi passaggi.

Dal momento del suo approdo sul mercato, il videogame ha saputo sin da subito conquistare tutti i suoi fan più sfegatati. Che non hanno minimamente accusato il passaggio da Fifa a questa nuova realtà, potendo continuare a godere di tutte le modalità che hanno reso il videogioco della casa canadese il simulatore di calcio più amato al mondo.

Delle tante, la modalità di gioco più amata in assoluto rimane l’Ultimate Team. Che permette agli utenti di “spacchettare” e trovare le carte dei propri giocatori preferiti, da mettere nella formazione in maniera intelligente per poi scendere in campo e cercare di vincere più partite possibili. Ma come fare per guadagnare crediti velocemente e poter così migliorare il proprio team? Ecco un metodo straordinario e che in pochi conoscono, con questi semplici passaggi risolverete il problema.

Guadagnare crediti lampo su EA Sports FC24: ecco come dovete fare

Grazie a questa veloce guida, con qualche passaggio avrete modo di far crescere velocemente il saldo crediti su Ultimate Team. Così da spacchettare e costruire la squadra perfetta per EA Sports FC24. Vi consigliamo di provarci subito, perché in questo modo non dovrete mettere soldi vostri all’interno dell’account ma vi basterà sfruttare ciò che il titolo ha da offrirvi.

Se avete appena avviato il gioco per la prima volta, vi consigliamo di tenere d’occhio i vari obiettivi iniziali che si trovano nel menu di Ultimate Team. Ossia semplici azioni da completare per poter ricevere pacchetti in regalo e anche crediti extra pronti per essere utilizzati. Fate attenzione anche alla sezione delle evoluzioni, così da poter potenziare i vostri giocatori con alcuni punti bonus ottenibili con delle sfide basilari. In certi casi, potete ottenere anche un +2 o +3 per la vostra carta preferita.

Infine non si può non menzionare il mercato trasferimenti, dove dovrete mettere in gioco la vostra strategia vincente per poter lavorare di compravendita e guadagnare tantissimo dai vostri giocatori. State attenti alle tendenze e a quali carte sono più richieste. Cercando di acquistarle quando il valore è basso e scommettendo sul fatto che quest’ultimo crescerà nelle settimane successive. Con un minimo di esperienza, potrete fruttare centinaia di migliaia di soldi virtuali senza alcuno sforzo.